ФГУП "Космическая связь" не откажется от ракет-носителей "Протон"
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс"
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости/Прайм. ФГУП "Космическая связь" (ГПКС, крупнейший в РФ оператор спутниковой связи) не намерен отказываться от использования ракет-носителей "Протон", заявил журналистам гендиректор предприятия Юрий Прохоров.
Ранее сообщалось, что на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" из-за выявленных технологических проблем. В субботу на заводе прошло совещание под руководством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина и гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Рогозин потребовал провести внутреннее отраслевое расследование по ситуации с двигателями "Протона-М". Правительство РФ взяло под контроль расследование Роскосмоса.
"Протон" - надежное качественное изделие, мы будем его использовать", - сказал Прохоров.
Он также сообщил, что после 2021 года ГПКС может рассмотреть возможность запусков спутников связи средних размеров (массой около 2 тонн) с помощью ракет-носителей "Союз" и разгонных блоков "Фрегат".
31.01.2017
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