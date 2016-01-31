ФГУП "Космическая связь" не откажется от ракет-носителей "Протон"



Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс"

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс"Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости/Прайм. ФГУП "Космическая связь" (ГПКС, крупнейший в РФ оператор спутниковой связи) не намерен отказываться от использования ракет-носителей "Протон", заявил журналистам гендиректор предприятия Юрий Прохоров.

Ранее сообщалось, что на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" из-за выявленных технологических проблем. В субботу на заводе прошло совещание под руководством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина и гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Рогозин потребовал провести внутреннее отраслевое расследование по ситуации с двигателями "Протона-М". Правительство РФ взяло под контроль расследование Роскосмоса.

"Протон" - надежное качественное изделие, мы будем его использовать", - сказал Прохоров.

Он также сообщил, что после 2021 года ГПКС может рассмотреть возможность запусков спутников связи средних размеров (массой около 2 тонн) с помощью ракет-носителей "Союз" и разгонных блоков "Фрегат".