«Калашников» против «Дегтярева»: какой автомат выберут главным для армии РФ?



Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12. Источник: Военное обозрение Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12. Источник: Военное обозрение

Классическую линейку автоматов Калашникова – АК-74, АКМ и их производные – вскоре отправят на пенсию. Государственные испытания преемников завершены, последнее слово за армией: войсковые пробы должны закончиться в этом году. Претенденты на роль основного индивидуального оружия солдат – ковровский АЕК-971 и ижевский АК-12.

Новости об этом вызывают целую гамму разнообразных эмоций: почему вдруг военные решили отказаться от заслуженных ветеранов семейства АК? И могут ли современные конструкторы создать что-то равное творению Михаила Калашникова? Чтобы разобраться с этими вопросами, нужно поближе познакомиться с наследниками знаменитого автомата – и предысторией их появления.

Оставить нельзя заменить

Если вам кажется, что идея сменить автомат Калашникова – какая-то современная блажь, то разуверьтесь в этом. На самом деле, армия давно ищет, чем бы заменить АК. Отдавая должное несомненным плюсам конструкции, военные еще во времена СССР отмечали неудовлетворительную кучность автоматического огня. Конкурс на новый автомат был проведен в конце 1980-х – ОКР «Абакан».

Среди испытуемых был и вышеупомянутый АЕК-971 – он заслужил высокий балл, но тогда победило оружие Геннадия Никонова. Фантастическая конструкция, чьей главной изюминкой является смещенный импульс отдачи, была принята на вооружение в 1990-е под обозначением АН-94 – выпущена небольшой серией и, в общем, забыта. Почему? Наверное, лучший ответ – времена изменились, исчезла угроза масштабной сухопутной войны. Перевооружение на рубеже тысячелетий оказалось бы неэффективным, вдобавок разорительным для российского бюджета.

Накопленный за два прошедших десятилетия опыт локальных конфликтов показал, что к оружию сегодня предъявляются специфические требования, нехарактерные для прежней концепции «большой войны» призывных армий. Массовое «остекление» профессиональных военных – оптические, коллиматорные и ночные прицелы, а также тепловизоры, лазерные целеуказатели, и тому подобное – выявили слабое место «Калашникова» (и всех участников конкурса «Абакан»): на нем просто негде размещать все это добро! Эргономика оружия, родом из 1940-х годов и рассчитанная на «среднего солдата», также перестала устраивать бойцов-контрактников, чья подготовка куда выше средней.

В результате, помимо повышения боевых характеристик, возможность подгонки оружия под конкретную задачу и конкретного человека стало требованием нового конкурса по программе «Ратник», направленной на создание перспективной экипировки для солдат будущего.

АК-12: главное внутри

Ижевский автомат, разработка которого в инициативном порядке осуществлялась Владимиром Злобиным с 2011 года, долгое время оставался «темной лошадкой». Нововведений было задумано немало: конструктор хотел создать оружие, одинаково удобное для правшей и левшей (органы управления дублировались), позволяющее проводить основные манипуляции одной рукой (смена магазина и досылание патрона), устанавливать оптику и вспомогательную фурнитуру (при помощи направляющей Picatinny rail). Автомат оснащался оригинальным прикладом, который складывался в обе стороны, а также имел регулируемый подщечник.

Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник" Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Что и говорить, исходный АК-12 был крайне любопытной модернизацией своего прародителя, но чем дольше он участвовал в испытаниях, тем больше возвращался в «первобытное» состояние. В сентябре 2016 года концерн «Калашников» продемонстрировал, по-видимому, окончательный вариант «двенадцатого» (он пошел в опытно-войсковую эксплуатацию) – с первого взгляда доработанный автомат не отличишь от обычного «Калашникова» сотой серии.

Однако различия есть – и существенные: прежде всего, ижевчане изменили архитектуру крепления газоотвода и цевья на стволе, придав последнему свойства «свободно вывешенного» (free-floating barrel, в зарубежной терминологии). Прежняя технология горячей посадки деталей была заменена креплением поперечными штифтами. Это избавило ствол от ненужных пережатий, позволило добиться однообразных колебаний при стрельбе, и как следствие – значительно улучшило кучность оружия.

Автоматы АК-12 и АК-15 Источник: Андрей Союстов

В наследство от первоначального концепта, АК-12 получил крышку ствольной коробки, жестко фиксирующуюся с обеих сторон и снабженную «рельсой» Picatinny. Такое решение позволяет производить сборку-разборку автомата без необходимости заново пристреливать оптику. Кроме того, на «рельсе» разместился механический целик, что увеличило длину прицельной линии по сравнению с обычным АК. Наконец, переводчик огня обзавелся новым положением – АК-12 умеет стрелять как непрерывной, так и короткой очередью, отсекая по два патрона.

АЕК-971: научная не-фантастика

В отличие от АК-12, который предлагает пользователю вполне джентельменский набор нововведений (разумных, но не захватывающих воображение), ковровский автомат, напротив, является воплощением смелых конструкторских решений. Разработанный в 1970-х под руководством Станислава Кокшарова, автомат несет отпечаток эпохи развитого социализма: множество фантастических идей тогда казались осуществимыми – и многие, что характерно, действительно были осуществлены.

Российский малогабаритный автомат АЕК-971 Источник: http://small_arms.academic.ru/

Принципиальным новшеством, вокруг которого построен АЕК, является схема сбалансированной автоматики. Вкратце ее можно объяснить так: во время выстрела подвижные части откатываются назад, а затем устремляются вперед под действием возвратной пружины. Работа автоматики раскачивает оружие, в результате ствол начинает кивать, и стрельба очередями становится неэффективной. Чтобы противодействовать этому, конструкторы АЕК добавили в конструкцию противовес, равный по массе затворной группе и связанный с ней зубчатой рейкой и шестерней. Когда затвор откатывается, противовес синхронно движется вперед – и наоборот. В результате результативность огня, особенно из неустойчивых положений, возросла в 1,5-2 раза по сравнению с АК-74.

Слабым местом предложенной схемы является шестерня – полвека назад она не обеспечивала оружию должной живучести, особенно в сложных условиях эксплуатации. Удалось ли ковровцам решить эту проблему сегодня, покажут нынешние войсковые испытания.

Автомат АЕК-971 Источник: Военное обозрение

На конкурс АЕК был представлен, что называется, «с иголочки» - несколько футуристические очертания экспериментального советского автомата сменились модным «костюмом» из ударопрочного пластика с интегрированными планками Picatinny. Также была доработана эргономика: складной приклад заменен раздвижным телескопическим, пистолетная рукоятка приобрела удобный наклон, а рычаг предохранителя продублирован на обе стороны ствольной коробки.

Соратники и соперники

Оба претендента идут ноздря в ноздрю – на стороне АК-12 унификация деталей с предыдущими поколениями «Калашниковых», а, значит, легкость в освоении на производстве и невысокая стоимость изделия. В свою очередь, АЕК-971 может похвастаться тем, что уже понюхал пороху – до 2006 года ковровские автоматы небольшими партиями поставлялись в специальные подразделения МВД, и хорошо зарекомендовали себя.

Вполне вероятно, что в случае успешного прохождения войсковых испытаний, на вооружение будут приняты обе системы. Такое уже случалось в истории нашей страны, когда в 1949 году параллельно производству карабина СКС был налажен выпуск АК. В конце концов, выбор основного стрелкового оружия слишком ответственное дело, чтобы складывать все яйца в одну корзину. И только опыт реальной эксплуатации переведет, в конце концов, один из образцов в запасной эшелон.

Алексей Сивашенков