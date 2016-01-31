Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ



Специалисты ВВС США по кибербезопасности

Источник: U.S. Air Force Специалисты ВВС США по кибербезопасностиИсточник: U.S. Air Force

Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, действовали ли офицеры ФСБ напрямую или через посредников. Об их аресте стало известно в середине января.

"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", — отметил источник.

По информации "Интерфакса", не подтвержденной официально, Михайлов и Докучаев — фигуранты по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай", также именующей себя "Анонимный интернационал". Группа действовала с 2013 года и специализировалась на взломе почтовых ящиков российских чиновников и публикации их переписки или продаже данных. Среди арестованных по обвинению в причастности к деятельности киберпреступников также фигурирует журналист Владимир Аникеев и бывший руководитель отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Организатором хакерской группы следствие считает Аникеева. Он был взят под стражу в ноябре прошлого года, затем его арест был продлен до 8 марта 2017-го. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Еще один источник "Интерфакса" рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются". "Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", — пояснил он.

Между тем адвокат по данному делу Иван Павлов в комментарии Rambler News Service заявил, что дело о государственной измене, в рамках которого под арест были взяты сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского", к деятельности "Шалтай-Болтая" отношения не имеет.