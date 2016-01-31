Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

01.02.2017 Lenta.ru 19 0
0
Понравилась новость?
 0
Специалисты по кибербезопасности
Специалисты ВВС США по кибербезопасности
Источник: U.S. Air Force

Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, действовали ли офицеры ФСБ напрямую или через посредников. Об их аресте стало известно в середине января.

"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", — отметил источник.

По информации "Интерфакса", не подтвержденной официально, Михайлов и Докучаев — фигуранты по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай", также именующей себя "Анонимный интернационал". Группа действовала с 2013 года и специализировалась на взломе почтовых ящиков российских чиновников и публикации их переписки или продаже данных. Среди арестованных по обвинению в причастности к деятельности киберпреступников также фигурирует журналист Владимир Аникеев и бывший руководитель отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Организатором хакерской группы следствие считает Аникеева. Он был взят под стражу в ноябре прошлого года, затем его арест был продлен до 8 марта 2017-го. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Еще один источник "Интерфакса" рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются". "Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", — пояснил он.

Между тем адвокат по данному делу Иван Павлов в комментарии Rambler News Service заявил, что дело о государственной измене, в рамках которого под арест были взяты сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского", к деятельности "Шалтай-Болтая" отношения не имеет.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 01.02 00:06
  • 5
ВМС Литвы приняли на вооружение четвертый сторожевой корабль класса «Флайвефискен»
  • 01.02 00:06
  • 27
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 00:02
  • 646
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 31.01 23:18
  • 28
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 31.01 22:49
  • 33
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 31.01 22:21
  • 6
МиГ-35 и J-10C - конкуренты на внешних рынках
  • 31.01 22:08
  • 8
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 21:33
  • 4
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 31.01 21:18
  • 16
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 20:47
  • 34
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 31.01 19:34
  • 122
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 31.01 19:13
  • 4171
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 31.01 19:10
  • 7
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 18:32
  • 2
"Ъ": Воронежский механический завод отдадут под управление НПО "Энергомаш"
  • 31.01 18:28
  • 1
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству Восточного
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  