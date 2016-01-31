

Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 10 марта 2015г.

Источник: Российская Газета Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 10 марта 2015г.Источник: Российская Газета

КИРОВ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о хороших результатах выполнения гособоронзаказа, но отметил, что и есть проблемы, в том числе в "Роскосмосе".

"В целом результаты выполнения оборонного заказа в 2016 году свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути. Это касается и вооружения, военной и специальной техники. Здесь достигнут очень хороший уровень - порядка 99%. Больше на 1,5%, чем было в 2015 году, на 3% лучше, чем было в 2014 году", - сказал Медведев на совещании.

"Есть, конечно, и проблемы. В частности, в "Роскосмосе" итоги выглядят несколько скромнее - это 83%. В рамках госкорпорации "Росатом" все в этом смысле благополучно. Есть свои объективные и субъективные проблемы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Росатом" в 2016 году на 100% выполнил гособоронзаказ. "Росатом" обеспечивает безопасность страны, выполняя гособоронзаказ в рамках работы своего ядерно-оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений.