"МиГ" намерен участвовать в тендере на разработку легких палубных истребителей для Индии



"Предсерийные" образцы истребителя МиГ-35 в цеху окончательной сборки Производственного комплекса № 1 АО «РСК «МиГ». Луховицы, 18.10.2016

Источник: Дмитрий Рогозин / twitter.com/Rogozin "Предсерийные" образцы истребителя МиГ-35 в цеху окончательной сборки Производственного комплекса № 1 АО «РСК «МиГ». Луховицы, 18.10.2016Источник: Дмитрий Рогозин / twitter.com/Rogozin

Луховицы. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская самолётостроительная корпорация "МиГ" готова принять участие в тендере на создание легкого палубного истребителя для ВМС Индии, сообщил "Интерфаксу" гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Обязательно",- сказал И.Тарасенко, отвечая на вопрос "Интерфакса" об участии компании в индийском тендере.

Ранее сообщалось, что военные Индии отказались от идеи закупки местных палубных легких боевых самолетов LCA и потому решили обратиться к альтернативным поставщикам.

В командовании ВМС Индии распространили запрос о предоставлении информации от возможных поставщиков. В нём поясняется, с какими характеристиками самолёты требуются индийским военным в данном случае.

Так, отмечается, что летательные аппараты должны быть способны выполнять задачи в любое время суток, при любой погоде. Палубную авиацию планируется использовать для обеспечения противовоздушной обороны, для ударов по наземным целям, разведки и ряда других операций.

Кроме того, в документе подчеркивается, что заказчик рассчитывает на передачу технологий, по которым был произведен самолёт, а также - на возможность его сборки по лицензии в Индии. В нём содержится просьба уточнить, сколько двигателей есть у того или иного самолёта. Также индийской стороне требуется информация о том, по какой системе самолеты способы совершать взлёт и посадку на авианосец.

Потенциальные поставщики должны передать ответ на запрос в течение четырех месяцев, после чего будет определен "шорт-лист" из наиболее предпочтительных предложений.

В ВМС Индии предупреждают: поставки самолетов должны начаться в течение трёх лет с момента заключения контракта. На завершение поставок будет отведен дополнительный период в три года.