Правительство Таиланда одобрило финансирование закупки в Китае первой НАПЛ S26T



Китайская субмарина проекта 041. Источник: Военное обозрение

Источник: Военное обозрение Китайская субмарина проекта 041. Источник: Военное обозрениеИсточник: Военное обозрение

ЦАМТО, 31 января. Министр обороны Таиланда Правит Вонгсувон 24 января подтвердил, что правительство страны одобрило выделение 13,5 млрд. батов (383 млн. долл.) на финансирование покупки в Китае первой НАПЛ класса S26T (всего запланировано к закупке три НАПЛ этого типа).

По информации «Джейнс дифенс уикли», необходимые средства были включены в законопроект о бюджете Таиланда на 2017 год, который был одобрен Национальным законодательным собранием страны. Финансирование покупки двух дополнительных подлодок будет выделено позднее. Общая стоимость программы поставки трех подлодок оценивается в 36 млрд. батов.

Комментируя необходимость приобретения НАПЛ, министр обороны акцентировал внимание на увеличении подводных флотов стран региона Юго-Восточной Азии. В течение последнего десятилетия новые субмарины приобрели Малайзия, Сингапур и Вьетнам, планируется закупка НАПЛ для ВМС Филиппин.

По его словам, принятие подводных лодок на вооружение ВМС Таиланда позволит поддержать военное равновесие в регионе, защитить суверенитет, а также богатые ресурсами районы, в первую очередь, в Андаманском море.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Таиланда подводные лодки отсутствуют. Командование ВМС в течение последних двух десятилетий несколько раз предпринимало попытки осуществить их закупку, но все они завершались неудачей из-за отсутствия средств или сомнений гражданских правительств в необходимости реализации данного проекта.

В начале 2015 года командование ВМС в очередной раз приступило к оценке возможных вариантов поставки НАПЛ. В рамках данной программы Россия предложила ВМС Таиланда ДЭПЛ проекта 636, «ТиссенКрупп мэрин системз» (ThyssenKrupp Marine Systems – TKMS) – подлодки «Тип-209/1400mod» и «Тип-210mod», южнокорейская «Хюндай хэви индастриз» (Hyundai Heavy Industries) – новую HDS-500RTN, шведская «Сааб AB» (Saab AB) – перспективную НАПЛ класса A26, Китайская корпорация судостроительной промышленности CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) – НАПЛ S26T, являющуюся модифицированным экспортным вариантом НАПЛ класса «Юань» («Тип-041»).

В июне 2015 года комиссия, сформированная для реализации плана закупки субмарин, проголосовала в пользу приобретения модифицированного экспортного варианта НАПЛ класса «Юань», который получил обозначение S26T (Т – Таиланд). Тем не менее, план был заморожен правительством в результате возникшей в стране волны критики.

Это побудило министра обороны Таиланда генерала Правита Вонгсувона предложить ВМС разработать новый бизнес-план приобретения, который был представлен военной администрации Таиланда в июне 2016 года. Кроме того, в рамках поддержки проекта приобретения НАПЛ ВМС Таиланда недавно выпустили справочный документ, в котором привели оценку стоимости покупки первой субмарины и ожидаемые затраты на проект в целом.

Согласно документу, поставка будет произведена в рамках 11-летнего плана закупок с финансированием постройки головной подлодки из бюджета 2017 года. Стоимость первой НАПЛ S26T составит 13,5 млрд. батов (376 млн. долл. по текущему курсу), включая системы вооружения, связанную поддержку, запасные части, оборудование, документацию, проведение испытаний, топливо, обучение, передачу технологий и таможенное оформление. Заказы на постройку двух дополнительных подлодок, предположительно, будут размещены в 2021-2022 году, а платежи будут производиться до 2027 года.

Как ожидается, контракт в рамках межправительственного соглашения с Китаем будет подписан в 2017 году. ВМС Таиланда рассчитывают получить первую НАПЛ S26T в начале 2020-ых годов и полностью завершить поставки трех подлодок к 2026 году.