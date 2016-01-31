Николай Патрушев провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли



Николай Патрушев

Источник: Юрий Смитюк / ТАСС Николай ПатрушевИсточник: Юрий Смитюк / ТАСС

Секретарь Совета безопасности РРФ Николай Патрушев в понедельник в Санкт-Петербурге провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

«Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с подготовкой высшими учебными заведениями инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также Военно-Морского флота, предложены дополнительные меры, направленные на совершенствование учебно-методического, материально-технического и финансового обеспечения образовательной деятельности таких вузов»

Обсуждение состоялось по поручению президента России во исполнение решений Совбеза РФ по вопросам развития отечественного судостроения. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете - ведущем вузе страны по подготовке судостроителей.

"Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с подготовкой высшими учебными заведениями инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также Военно-Морского флота. Предложены дополнительные меры, направленные на совершенствование учебно-методического, материально-технического и финансового обеспечения образовательной деятельности таких вузов", - говорится в сообщении.

Н. Патрушев подчеркнул, что проводимая федеральными органами исполнительной власти, университетом и другими организациями работа по повышению качества подготовки кадров дает определенные результаты. В частности, возросла активность государственных и частных организаций во взаимодействии с СПбГМТУ по повышению качества образовательной и научной деятельности, отмечается в сообщении.

Принимаются меры, обеспечивающие повышение престижа университета, профессии инженера-кораблестроителя, расширяется практика целевого обучения студентов по судостроительным специальностям. Распоряжением правительства РФ основные специальности, подготовка по которым осуществляется в СПбГМТУ, включены в перечень приоритетных профессий для технологического развития российской экономики.

Также Н. Патрушев вручил медаль Совета безопасности РФ "За заслуги в обеспечении национальной безопасности" научному руководителю АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Игорю Спасскому - выдающемуся советскому и российскому ученому и инженеру в области организации проектирования и строительства подводных лодок, бывшему главе ЦКБ "Рубин".