Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Николай Патрушев провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли

01.02.2017 СБ РФ 19 0
0
Понравилась новость?
 0
Николай Патрушев
Николай Патрушев
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Секретарь Совета безопасности РРФ Николай Патрушев в понедельник в Санкт-Петербурге провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

«Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с подготовкой высшими учебными заведениями инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также Военно-Морского флота, предложены дополнительные меры, направленные на совершенствование учебно-методического, материально-технического и финансового обеспечения образовательной деятельности таких вузов»

Обсуждение состоялось по поручению президента России во исполнение решений Совбеза РФ по вопросам развития отечественного судостроения. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете - ведущем вузе страны по подготовке судостроителей.


"Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с подготовкой высшими учебными заведениями инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России, а также Военно-Морского флота. Предложены дополнительные меры, направленные на совершенствование учебно-методического, материально-технического и финансового обеспечения образовательной деятельности таких вузов", - говорится в сообщении.


Н. Патрушев подчеркнул, что проводимая федеральными органами исполнительной власти, университетом и другими организациями работа по повышению качества подготовки кадров дает определенные результаты. В частности, возросла активность государственных и частных организаций во взаимодействии с СПбГМТУ по повышению качества образовательной и научной деятельности, отмечается в сообщении.


Принимаются меры, обеспечивающие повышение престижа университета, профессии инженера-кораблестроителя, расширяется практика целевого обучения студентов по судостроительным специальностям. Распоряжением правительства РФ основные специальности, подготовка по которым осуществляется в СПбГМТУ, включены в перечень приоритетных профессий для технологического развития российской экономики.


Также Н. Патрушев вручил медаль Совета безопасности РФ "За заслуги в обеспечении национальной безопасности" научному руководителю АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Игорю Спасскому - выдающемуся советскому и российскому ученому и инженеру в области организации проектирования и строительства подводных лодок, бывшему главе ЦКБ "Рубин".

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат СБ РФ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 01.02 00:06
  • 5
ВМС Литвы приняли на вооружение четвертый сторожевой корабль класса «Флайвефискен»
  • 01.02 00:06
  • 27
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 00:02
  • 646
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 31.01 23:18
  • 28
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 31.01 22:49
  • 33
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 31.01 22:21
  • 6
МиГ-35 и J-10C - конкуренты на внешних рынках
  • 31.01 22:08
  • 8
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 21:33
  • 4
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 31.01 21:18
  • 16
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 20:47
  • 34
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 31.01 19:34
  • 122
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 31.01 19:13
  • 4171
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 31.01 19:10
  • 7
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 18:32
  • 2
"Ъ": Воронежский механический завод отдадут под управление НПО "Энергомаш"
  • 31.01 18:28
  • 1
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству Восточного
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  