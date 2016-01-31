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Оборонку приводят в форму

01.02.2017 Коммерсантъ 19 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военное ведомство хочет по-новому одеть руководство предприятий ОПК

Как стало известно "Ъ", министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой о введении единой формы для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вопрос впервые был поднят более полугода назад, но только теперь перешел в практическую плоскость: представители заводов, предприятий и корпораций получили требования по внешнему виду формы. Обнародованы и правила ее ношения: военные хотят, чтобы руководство ОПК появлялось в новой одежде во время участия во всех мероприятиях, проводимых вместе с Минобороны.


О том, что военное ведомство рекомендовало руководствам предприятий, которые "выполняют задачи в интересах ведомства и в которых не предусмотрена государственная гражданская служба", носить форму со знаками отличия, "Ъ" рассказали топ-менеджеры оборонной промышленности. По их словам, соответствующие документы начали недавно поступать в военные представительства Минобороны РФ при предприятиях, а оттуда — к генеральным директорам заводов, объединений и корпораций.


По данным "Ъ", впервые вопрос о введении формы для руководства оборонных предприятий встал на коллегии Минобороны, состоявшейся 27 июля 2016 года. Незадолго до этого ведомство провело единый день военной приемки, в ходе которого военные и представители ОПК докладывали министру об успехах в исполнении оборонного заказа. Во время докладов по видеосвязи военные выступали в форме, главы предприятий надели костюмы, начальники цехов были в свободной одежде, а сотрудники рангом ниже попали в объективы видеокамер в майках. По словам источника "Ъ" в ведомстве, это вызвало у министра "непонимание", после чего вопрос о введении единого стандарта одежды "для оборонщиков" был вынесен на коллегию.


Уже 12 декабря замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков и статс-секретарь--замминистра обороны Николай Панков доложили господину Шойгу о своих предложениях по одежде для руководителей предприятий ОПК.


По словам источника "Ъ" в Минобороны, конструкция предложенной формы схожа с повседневным костюмом для российских военнослужащих (за исключением шлевок и петель для погон в области плечевых швов). Ее предложено сделать в черных тонах. Единый знак руководящего состава выполнен по аналогии с должностными знаками, учрежденными приказом Сергея Шойгу N490, то есть в форме пятиконечной звезды (такая же будет на кепке и левом рукаве). На груди слева будут располагаться государственные награды РФ, знаки отличия Минобороны РФ (предназначенные для ношения без колодок), а также знаки отличия в виде лент на планках, ниже — фамилия и инициалы должностного лица. На груди справа будет плашка с наименованием организации, а на правом плече — нарукавный знак с эмблемой компании. Сергей Шойгу это предложение поддержал и 15 декабря поставил на письме визу "Согласен". По данным "Ъ", спустя месяц начальник управления военных представительств Минобороны РФ полковник Олег Степанов потребовал от своих подчиненных довести решение министра до руководителей ОПК: "Ношение формы одежды... предусмотрено во время участия в совместных мероприятиях (коллегиях, совещаниях, форумах, выставках и т. д.), проводимых Минобороны".


Вчера официальные представители промышленности, к которым "Ъ" обратился за комментариями, либо отказывались говорить про рекомендации Минобороны (так сделали в госкорпорации "Ростех", Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации), либо говорили, что о подобной инициативе им ничего не известно (так сделали, в частности, в госкорпорации "Роскосмос" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение"). Один из высокопоставленных менеджеров ОПК объяснил подобную реакцию "нежеланием компаний, связанных обязательствами с Минобороны, публично реагировать на поддержанное Сергеем Шойгу решение". В Минобороны от комментариев воздержались.


Напомним, что единственным поставщиком вещевого имущества для вооруженных сил РФ, определенным постановлением правительства, является "БТК-Групп" Таймураза Боллоева — этот статус она получила еще в 2012 году. По словам источников "Ъ", вероятно, что заказ на пошив "полувоенной формы" для ОПК поступит именно в "БТК-Групп", поскольку компания обладает всеми необходимыми компетенциями и сможет осуществить заказ в короткие сроки. Господин Боллоев вчера от комментариев "Ъ" отказался, а в самой компании заявили, что "о проекте им ничего не известно" и "к участию их никто не приглашал".


Иван Сафронов, Александра Жаркова-Джорджевич

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОАК
ОПК АО
ОСК
Роскосмос
Ростех
Персоны
Булгаков Дмитрий
Шойгу Сергей

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