В подмосковном парке «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации ВС России
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Отрасли и сферы: Робототехника + Состояние и перспективы ОПК, Робототехника + Новые разработки
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Многофункциональный робототехнический комплекс разведки и огневой поддержки «Уран-9», разработанный «766 Управлением производственно-технологической комплектации», Россия
Источник: 766 УПТК
ЦАМТО, 31 января. В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) 23 марта состоится II военно-научная конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации».
Организатор мероприятия – Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны Российской Федерации.
Целью мероприятия является выработка практических рекомендаций по эксплуатации робототехники, перспективным разработкам в данной области.
В ходе конференции будет проработан широкий спектр организационно-технических и нормативных вопросов, связанных с роботизацией Вооруженных Сил Российской Федерации.
В мероприятии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители Военно-промышленной комиссии, силовых структур и ведомств, организаций Российской академии наук, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Программой конференции предусмотрены проведение пленарного заседания, работа открытой и закрытой секций, а также статические показы перспективных образцов и технологий робототехники на выставочной площадке парка.
Как заявил начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники полковник Сергей Попов, «проведение такого форума на территории парка «Патриот» становится хорошей традицией».
Он также отметил, что «прошедшая в прошлом году I конференция стала не только площадкой для обмена научными мнениями по вопросам военной робототехники, но и одним из способов практической реализации инициативных проектов».
В частности, по ее результатам Главным центром робототехники совместно с предприятиями промышленности был разработан и представлен на форуме «Армия-2016» многофункциональный робототехнический комплекс «Вихрь», имеющий уникальные характеристики. Он получил положительный отзыв от представителей ряда органов военного управления, видов и родов войск. Эту и ряд других инициативных разработок Главного центра робототехники можно будет увидеть на выставочной площадке II военно-научной конференция, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
31.01.2017
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