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В «Алмаз-Антее» считают политизированным решение Европейского суда по санкциям в отношении предприятия

01.02.2017 ЦАМТО 37 0
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Алмаз - Антей
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. Европейский суд юстиции общей юрисдикции, оставив своим решением от 25 января 2017 года без удовлетворения исковые требования Концерна об отмене санкций, введенных Советом Европейского союза (ЕС) в отношении предприятия в июле и сентябре 2014 года, вынес решение, не основанное на праве.

«Еще в 2014 году должностные лица ЕС открыто заявляли, что введение санкций в отношении Концерна увязывается с крушением самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года в небе над Украиной. В сентябре 2016 года Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь Концерна «Алмаз-Антей» с крушением малазийского Boeing не установлена. Тем парадоксальнее выглядит нынешнее решение по нашему иску», – заявил генеральный директор Концерна Ян Новиков.


Гендиректор отметил, что «решение Европейского суда от 25 января мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела».


Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике Владимир Коновалов рассказал, что в ходе слушаний представители Концерна привели целый ряд убедительных аргументов о необоснованности санкций ЕС. В свою очередь, Совет ЕС не смог представить ни одного доказательства поставок продукции Концерна в зону конфликта на Востоке Украины, также как и подтвердить причастность «Алмаз-Антея» к крушению малазийского Boeing. «В отсутствие каких-либо доказательств причастности Концерна к дестабилизации ситуации на Украине и надлежащего обоснования решения Совета ЕС о включении Концерна в «санкционные списки» решения о введении санкций являются нарушением правовых норм и принципов ЕС, в частности, права на защиту и права на эффективную судебную защиту, в связи с чем подлежат аннулированию», – отметил Владимир Коновалов.


Заместитель генерального директора напомнил, что основной и фактически единственный аргумент Совета ЕС, якобы обосновывающий связь Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и известных событий на Востоке Украины – это ссылка на некие «сообщения в социальных сетях» и «многочисленные публикации в СМИ» о присутствии в этом регионе зенитных ракетных комплексов «Бук».


«В Концерне настаивают на том, что включение предприятия в «санкционные списки» является необоснованным и нарушает основополагающие права, гарантируемые Хартией основных прав ЕС, – подчеркнул В.Коновалов.


Весной 2015 года Концерн обжаловал в административном и в судебном порядке санкции, введенные Советом Европейского союза (ЕС) в отношении предприятия в июле и сентябре 2014 года.


Для обжалования санкций ЕС привлечено немецкое партнерство юристов Taylor Wessing, которое оказывает юридическую помощь Концерну, а также участвует в судебных и внесудебных разбирательствах и переговорах в интересах Концерна. В Общий суд ЕС (Люксембург) для обжалования в судебном порядке был подан иск об аннулировании решений Совета ЕС 2015/432/CFSP от 13.03.2015 г. и Исполнительного регламента Совета ЕС № 2015/427 от 13.03.2015 г., которыми в отношении Концерна продлены санкции, касающиеся «замораживания имущества».


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
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Страны
Германия
Люксембург
Малайзия
Украина
Компании
Boeing
Алмаз-Антей

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