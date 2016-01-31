Ядерный чемоданчик, доступный детям

Михаил Первов. "Ребятам о ракетах". М., ИД "Столичная энциклопедия", 2016, 176 стр., илл.

Михаил Первов. «Ребятам о ракетах» Источник: vpk-news.ru

Михаил Первов известен как автор серии книг об истории отечественного ракетостроения. На этот раз он выступает в новом амплуа – детского писателя.

Сложный, изобилующий терминами материал подан в максимально доступной форме. Короткие рассказы хорошо иллюстрированы.

Автор отвечает на вопросы о том, почему у древних ракет были длинные хвосты, откуда в эпоху Петра I появились фейерверочные, осветительные и сигнальные ракеты, когда возникла идея разработки первых боевых образцов, как они защищали Севастополь.

Советская история открывается рассказом о деятельности Циолковского и значении его теоретических трудов, без которых изобретатели не могли продвинуться в своих опытах. Читатели узнают, как авиационные инженеры Королев и Цандер решили изобрести первый в мире ракетоплан. Как появились первая гибридная, жидкостная, крылатая, зенитная ракеты. Серия рассказов посвящена созданию реактивных снарядов для первой в мире механизированной установки, широко известной под названием катюша.

Следуя логике развития, на страницах появляются баллистические ракеты, специальные полигоны, ядерное оснащение, разделяющиеся головные части, объекты боевого дежурства. Особая история – РВСН. Увлекательны рассказы о том, как в целях защиты ракеты ушли под землю и были спрятаны в глубоких шахтах группового и одиночного старта, как создавались средства преодоления ПРО. Отдельные главы посвящены разработке мобильных комплексов, боевому железнодорожному ракетному поезду, РК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". В популярной форме объясняется, когда и как появился ядерный чемоданчик руководителя страны, как он заступил на боевое дежурство, для чего нужны воздушные и космические командные пункты, как работают дежурные смены РВСН, осуществляется пуск МБР и как выглядит пусковой ключ.

Завершающие главы – просто фантастика. Автор делится представлениями о том, как будут выглядеть и действовать новые ракеты: тяжелая "Сармат", железнодорожная "Баргузин", малогабаритная "Логистика", прямоточная "Дельфин".

Взрослым читателям книга не рекомендуется. Она адресована исключительно юным в надежде на то, что прочитав ее, они вырастут и станут конструкторами или воинами-ракетчиками, посвятят жизнь великому делу защиты Родины.

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 4 (668) за 1 февраля 2017 года