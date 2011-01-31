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Всадник без головы. В соцсетях заметили еще одну проблему F-35

31.01.2017 РИА Новости 83 0
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Самолет F-35C
Самолет F-35C (CF-3) авианосного базирования, пилотируемый летчиком-испытателем ВМС Тони Уилсоном (Tony Wilson) совершил успешную посадку на авианосец «Нимиц». 3 ноября 2014г.
Источник: The Aviationist.

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В сети появилось видео, на котором американские истребители F-35C один за другим взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.

На ролик обратил внимание пользователь из Бразилии. Он выложил отрывок из видео в своем Twitter.

"Смотрите, как шлем за 400 тысяч долларов спадает с головы", - написал он.



Нашлемный индикатор, который на видео отскакивает на затылок пилоту, должен показывать важную информацию о течении полета. Без него летчик не сможет оценить ситуацию в небе.

Резкий старт истребителя привлек внимание западных журналистов. Так, Business Insider пишет, что именно по этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Авторы статьи сравнили катапультный взлет F-35C и F-18 и отметили, что разработанный в 1970-х годах F-18 тоже "потряхивает" на старте, но не так сильно.

"Тем не менее, в случае с F-18 на пилоте нет шлема стоимостью в 400 тысяч долларов, который показывает критически важную для полета информацию", - говорится в материале.

Издание также напоминает о проведенном Пентагоном исследовании, которое показало, что катапультный взлет F-35C может быть опасен для здоровья пилотов. Из 105 летчиков, 74 после старта с использованием катапульты пожаловались на "умеренную боль", еще 18 сообщили о "сильной боли", один пилот заявил о "сильной непрекращающейся боли".

Истребитель пятого поколения F-35 уже давно стал предметом споров из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков. Ранее сообщалось, что у "передового" воздушного судна есть серьезные неполадки с программным обеспечением, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания "свой-чужой". Программа F-35 обошлась американским налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.

29.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Бразилия
США
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F-18
F-35
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Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения

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