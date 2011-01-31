Чип всему голова



Электроника, печатный монтаж

Источник: http://femto.com.ua/ Электроника, печатный монтажИсточник: http://femto.com.ua/

Почему родина лучших в мире хакеров не может обеспечить себя хотя бы собственным программным продуктом

Говоря о создании в России собственной элементной базы, мы должны четко представлять, кто этим будет заниматься: государство или бизнес. Вопрос актуален еще и потому, что спустя три года после решения руководства страны о переходе на преимущественно отечественные комплектующие программа импортозамещения явно буксует. Тревожный звоночек.

Чтобы решить проблему, деловое сообщество, отвечающее за научно-исследовательские работы и организацию производства ВВСТ, должно определиться, что оно считает главным: потратить как можно больше бюджетных средств, производя дорогостоящую технику, цена которой зависит от объемов импортных комплектующих, или вложить деньги в НИОКР, позволяющие обеспечить ОПК дешевыми отечественными изделиями.

Инвестиции в отставание

Известно, что в отдельных образцах ВВСТ используются импортные комплектующие, которые порой повышают стоимость изделия на треть. Но уже в угрожаемый период восполнение потерь в высокотехнологичной технике будет невозможно в силу того, что нам не поставят продукцию ни военного, ни двойного назначения. Понятно, что нужен властный запрет принятия на вооружение образцов ВВСТ, в которых имеются импортные комплектующие. Иным способом стимулировать импортозамещение на предприятиях ОПК, как показывает практика последних лет, видимо, не удастся. Директора компаний находят возможность закупать комплектующие если не на Западе, то на Востоке. Но и тут возникают вопросы.

“Страна, которая создаст материал с высокой степенью насыщения переключаемых бистабильных молекул, будет доминировать на мировом рынке электроники”

Известно, что производители комплектующих в западных странах платят премии организаторам закупок больших партий своей продукции. Они легко вступают с покупателем в сговор по увеличению цены изделий и обеспечивают возврат сумм, превышающих исходную стоимость, заказчикам и чиновникам. То есть на пути импортозамещения стоит достаточно авторитетная группа заинтересованных людей, лоббистов. Необходимо объективно оценивать деятельность отдельных групп бизнес-представителей, отвечающих за организацию поставок комплектующих для нужд "оборонки", и обеспечить участие конструкторов в формировании заявок на эти изделия.

Сегодня государство тратит огромные средства на привлечение в страну наукоемких производств, передовых производственных решений, но следует внимательно смотреть, какой экономический эффект они дадут в перспективе. Ведь нельзя исключить, что за рубежом на базе той или иной технологии, которую мы собираемся приобрести, уже создана более совершенная. Под каждый промышленный процесс разрабатывается соответствующий комплект оборудования. Очевидно: станки, изготовленные под устаревшую технологию, будут сбываться в страны, имеющие статус развивающихся. А полученные от продажи средства пойдут на развитие производства и НИОКР. Приобретая такие "ноу-хау", мы постоянно будем отстающими от высокоразвитых в техническом отношении государств. Более того, продолжим финансировать их прогресс.

Государства с высоким уровнем развития науки и техники не откажутся от стратегии удержания своего места на мировых рынках. Пора осознать: пока не перейдем к созданию собственных технологий в области электроники, передовых материалов, промышленного оборудования, возобновляемых источников энергии, которые естественным образом окажут влияние на развитие ОПК, сельского хозяйства, транспорта, связи и других отраслей, нам не пробиться в лидеры экономики, не обеспечить благоденствие и комфортное проживание населения.

Инновационная монополия

Слабое место импортозамещения – высокий уровень концентрации научно-исследовательских работ. В частности, в создании электронной базы с повышенной степенью интеграции, обладающей передовыми характеристиками, большая часть бюджетных средств на НИОКР уходит в НИИМЭ, "Микрон" и "Ангстрем". В то же время во многих промышленных регионах страны существуют научные учреждения, способные совершить технологический рывок. В Новосибирске, Омске, Томске, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге есть потенциал, чтобы при надлежащем финансировании выполнить стратегические отраслевые программы. Нужно понять, что для быстрого решения вопросов импортозамещения крайне необходимо расширить круг организаций, привлекаемых для научных разработок и расширяющих возможности устройств, находящих широкое применение в системах управления РВСН, ВКС, ВМФ, ПВО, Сухопутных войск, в комплексах РЭБ.

В стране нет дефицита специалистов, обладающих высокими интеллектуальными данными в сферах, где требуется организовать импортозамещение, но эти люди не востребованы. Так происходит потому, что высокодоходные направления науки монополизированы, а решения по перспективам их развития принимаются ограниченным кругом лиц. Отсутствие конкуренции идей естественным образом ведет к застою, лишает отечественную науку возможности соперничать с зарубежными странами в производстве материалов с улучшенными физико-механическими свойствами, в создании оборудования для химических и других производств, станков для машиностроения.

По вышеназванным причинам страна ежегодно тратит миллиарды долларов на покупку программного обеспечения для органов управления, связи и функционирования производственной сферы. Между тем в России имеется отряд программистов мирового уровня, которые способны создавать интеллектуальный продукт, не уступающий западным аналогам. Почти все ведущие страны мира на официальном уровне констатируют, что в их интернет-сетях работают российские хакеры. А это специалисты высочайшего уровня.

Для импортозамещения софта логично собрать наиболее выдающихся программистов и, сосредоточив их в Сколкове или в другом месте, поставить задачу по разработке ПО для различных сфер. По итогам работ с учетом качества выполнения платить вознаграждение, равное мировому уровню.

Но и этого недостаточно. Чтобы выйти в лидеры в науке и производстве валового внутреннего продукта, необходимо ставить перед собой максимальные задачи. Главным сегодня должно стать создание молекулярного компьютера. Почему именно его? В перспективе бистабильные молекулярные системы придут на смену кремниевым. Фактически та страна, которая создаст материал с высокой степенью насыщения переключаемых бистабильных молекул, имеющих наноразмерную двухбитовую систему и воспроизводящих на этом уровне функции классического транзистора, будет доминировать на мировом рынке электроники. Это альфа и омега решения задачи импортозамещения в ближайшем и отдаленном будущем.

Чтобы ускорить внедрение научных достижений, необходимо учредить несколько промежуточных премий авторам, заложившим основы создания такого компьютера, в размере примерно 200 миллионов рублей, а за полностью рабочий образец – одного миллиарда. На фоне "золотых парашютов" и премий некоторых наших госслужащих это не такие уж большие деньги.

Дополнительно нужно профинансировать НИОКР по всем поступившим заявкам, в том числе и частных фирм, предварительно проверив их профессиональные возможности по проведению научных изысканий в данной области.

Нулевое притяжение

Параллельно с этим важно начать работы по поиску путей преодоления притяжения Земли. В свое время над проблемой антигравитации работал Тесла. До сих пор не все знают, что группа немецких ученых, занятых исследованиями в этом направлении, погибла, попав под ковровую бомбардировку американской авиации. Вместе с ними сгорела вся документация.

Безусловно, есть масса других проектов, осуществление которых позволит стране сделать мощный рывок, быстро перейти из одного технологического уклада в другой. Словом, варианты есть, но почему-то никто не хочет этим заниматься. Как и поиском предложений в других направлениях науки и техники.

Развинтить, чтобы улучшить

Значительная проблема для страны – отсутствие спроса на российское оборудование, которое отстает по характеристикам от зарубежных аналогов. Это обстоятельство оказывает серьезное влияние на технологию производства ВВСТ, качество продукции для нужд Минобороны. Чтобы сделать скачок в технических параметрах нашего оборудования, назрела необходимость использовать метод копирования. Суть в том, чтобы на базе приобретенного за рубежом новейшего, к примеру, станка по металлообработке путем его модернизации создать аналог с улучшенными характеристиками. Конечно, для этого придется разобрать механизм до деталей и встроить в его конструкцию элементы, улучшающие технические параметры. Но в результате такой модернизации мы получим конкурентоспособный продукт, который будет востребован на мировом рынке промышленного оборудования. Если удастся реализовать данный проект, можно закрыть целый сегмент импорта.

Большое значение будет иметь база для изготовления оборудования для машиностроительных предприятий. Это своего рода завод по производству заводов, на который замкнуты сотни частных мелких предприятий. Они, несмотря на сложность функционирования, наиболее перспективны и многообещающи в рыночных условиях и дополнительно ко всему будут оказывать серьезное влияние на мобилизационные возможности промышленности страны в военное время. Прежде всего потому, что малым предприятиям несложно изучить номенклатуру ввозимой продукции, используемой для нужд "оборонки", и организовать новое производство в своих цехах. Используя такую схему, можно наполовину покрыть потребности ОПК в комплектующих, поставляемых ныне по импорту.

Остальные 50 процентов дадут специализированные предприятия "оборонки".

Массовое развертывание малых производств сделает востребованным оборудование, производимое отечественным машиностроением, увеличит занятость населения, что повлечет рост потребительского спроса, а это даст толчок к интенсивному увеличению выпуска и промышленной, и сельскохозяйственной продукции.

Индикативный Госплан

В странах с развитыми рыночными отношениями существует индикативное планирование, которое охватывает систему бюджетного финансирования национальной безопасности, оборонного заказа, НИОКР по направлениям, имеющим стратегическое значение, мобилизационной подготовки страны к функционированию в чрезвычайных ситуациях и в военное время. Планирование должно присутствовать в любом деле, иначе средства будут тратиться на приобретение изделий, не имеющих практического применения.

В России фактически отсутствует рынок обслуживания отечественного оборудования, что вызывает у руководителей предприятий нежелание приобретать сложные станки и механизмы, так как в случае поломки восстановить их своими силами невозможно. Зато импортное оборудование, станки всегда сопровождаются всеми видами сервиса, гарантируется поставка запасных частей. Поэтому на региональном уровне необходимо создавать центры обслуживания техники, выпускаемой на отечественных предприятиях. При этом они должны быть способны производить запасные части и для импортного оборудования.

Безусловно, полностью отказаться от зарубежной продукции одномоментно невозможно, потребуется определенный период. Начинать надо было еще в начале века, но мы, увы, этот момент проспали. Сегодня нужно активизировать все имеющиеся резервы. Одновременно с этим изучить перечень импортной продукции, которая не производится в стране, и в сжатые сроки все же постараться организовать ее выпуск. Но с гарантией того, что она будет конкурентоспособна на внутреннем рынке. И на базе этого развивать предприятия, которые позволят организовать выпуск комплектующих и ВВСТ с новыми тактико-техническими характеристиками. Только так можно конкурировать с передовыми странами.

Петр Черкашин, экс-директор Научно-производственного центра исследовательских работ в военной области, полковник в отставке

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 4 (668) за 1 февраля 2017 года