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Тайвань показал, каким будет новый эсминец

31.01.2017 Военный паритет 74 0
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Эсминец
Рисунок перспективного ракетного эсминца для ВМС Тайваня
Источник: NCSIST

Тайваньский проектный институт по науке и технологиям "Чунь-Шань" (Chung-Shan Institute of Science and Technology - NCSIST) выпустил анимационный ролик с представлением перспективного ракетного эсминца для ВМС страны.

ВМС Тайваня планируют закупить четыре таких корабля. Ключевой особенностью эсминца является наличие РЛС с четырьмя панелями активных ФАР. Также интересно выполнен ангар для авиатехники - одна большая дверь для вертолета среднего класса и одна маленькая для БЛА.

Вооружение состоит из ЗРК Sea Oryx (расположен наверху вертолетного ангара, выполнен по мотивам американского комплекса SeaRAM) и 16 ПКР Hsiung Feng III ("Сюй Фэнь-3") национальной разработки, УВП для размещения 32 ЗУР неустановленного образца (возможно, Tien Kung III). Имеется также АУ Мк45 калибра 127 мм разработки компании BAE Systems.

Как ожидается, водоизмещение эсминца составит от 6000 до 8000 т (легче, чем были планируемые ранее корабли по 10 тыс т). В этом году ожидается поступление первого транша финансирования в размере 600 млн долл США. Головной корабль должен быть построен в 2019 году, однако такой тем вряд ли будет выдержан, учитывая новизну и сложность проекта для судостроительной промышленности Тайваня.


30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
SA 330
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА

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