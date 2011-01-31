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Эсминец "Хобарт" вышел на испытания

31.01.2017 Военный паритет 72 0
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DDGH 39 Hobart
Головной построенный для ВМС Австралии эскадренный миноносец DDGH 39 Hobart программы Air Warfare Destroyer (AWD) выходит на заводские ходовые испытания. Аделаида (Австралия), 13.06.2016
Источник: ВМС Австралии

Новейший эсминец Hobart, созданный и построенный по программе Air Warfare Destroyer (AWD), сегодня утром отплыл из порта у берегов Южной Австралии для выполнения графика ходовых испытаний.

Кроме проверки силовой установки корабль протестирует некоторые боевые системы, испытания станут кульминацией всех предыдущих работ по интеграции разного оборудования и вооружения. Отмечается, что данные испытания стали важной вехой в создании и доводке этого высокотехнологичного боевого корабля, который станет основой мощи австралийского надводного флота.

Интегратором боевых систем корабля выступает компания Raytheon Australia, которая поставляет более 3500 разных компонентов оружия и оборудования. Отмечается, что "Хобарт" станет самым смертоносным кораблем ВМС Австралии.

Проектирование корабля началось в 2006 году, программа имела обозначение SEA 1400, потом SEA 4000. За основу проекта был взят испанский фрегат класса Álvaro de Bazán, который в конкурсе победил своего визави - американский проект Evolved Arleigh Burke. ВМС планируют приобрести три эсминца класса "Хобарт".

30.01.2017
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Страны
Австpалия
Испания
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Raytheon

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