Эсминец "Хобарт" вышел на испытания
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Головной построенный для ВМС Австралии эскадренный миноносец DDGH 39 Hobart программы Air Warfare Destroyer (AWD) выходит на заводские ходовые испытания. Аделаида (Австралия), 13.06.2016
Источник: ВМС Австралии
Новейший эсминец Hobart, созданный и построенный по программе Air Warfare Destroyer (AWD), сегодня утром отплыл из порта у берегов Южной Австралии для выполнения графика ходовых испытаний.
Кроме проверки силовой установки корабль протестирует некоторые боевые системы, испытания станут кульминацией всех предыдущих работ по интеграции разного оборудования и вооружения. Отмечается, что данные испытания стали важной вехой в создании и доводке этого высокотехнологичного боевого корабля, который станет основой мощи австралийского надводного флота.
Интегратором боевых систем корабля выступает компания Raytheon Australia, которая поставляет более 3500 разных компонентов оружия и оборудования. Отмечается, что "Хобарт" станет самым смертоносным кораблем ВМС Австралии.
Проектирование корабля началось в 2006 году, программа имела обозначение SEA 1400, потом SEA 4000. За основу проекта был взят испанский фрегат класса Álvaro de Bazán, который в конкурсе победил своего визави - американский проект Evolved Arleigh Burke. ВМС планируют приобрести три эсминца класса "Хобарт".
30.01.2017
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