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Концерн "Калашников" переходит на работу в три смены из-за увеличения экспортных заказов

31.01.2017 ИТАР-ТАСС 70 0
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В цеху ОАО "Концерн Калашников"
В цеху ОАО "Концерн Калашников"
Источник: ОАО "Концерн Калашников"

Также планируется создание дополнительных 1700 рабочих мест

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) с апреля увеличит штат основного производственного персонала на 30% и перейдет на работу в три смены из-за увеличения количества экспортных заказов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию "Ростех", на фоне возросшего объема экспортных заказов в текущем году создаст еще 1700 рабочих мест, увеличив штат сотрудников основных и вспомогательных производственных специальностей предприятия не менее чем на 30%", - говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко, переход будет осуществлен в апреле текущего года.

По итогам 2016 года среднесписочная численность персонала предприятия составила около 6500 человек. Привлекаемый персонал займет должности на производстве концерна в Ижевске, где выпускается широкий спектр стрелковой продукции, высокоточной и специальной техники, оснастки и инструмента.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Концерн Калашников
Ростех
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Криворучко Алексей

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