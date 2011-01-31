Канадский "Гром-2" на африканской выставке



ББМ Thunder 2 (Tactical Armored Truck).

Источник: armyrecognition.com ББМ Thunder 2 (Tactical Armored Truck).Источник: armyrecognition.com

На выставке Shield Africa 2017 ("Щит Африки-2017", 24-26 января) канадская компания Cambli Group представила колесную ББМ Thunder 2 (Tactical Armored Truck).

Машина специально разработана для удовлетворения требований иностранных клиентов, особенно стран Ближнего Востока и Африки, и представляет собой новое поколения легких боевых бронированных машин, обеспечивающих, кроме высокой мобильности, максимальную защиту от стрелкового оружия и СВУ (самодельных взрывных устройств).