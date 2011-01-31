Масштабная проверка подразделений антитеррора ВВО прошла в пяти регионах



Источник: © Сергей Коньков/ТАСС Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Военнослужащие отработали отражение попыток "диверсантов" проникнуть на военные объекты

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подразделения противодействия терроризму во время масштабной проверки в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Амурской области, отработали отражение попыток "диверсантов" проникнуть на военные объекты и эвакуацию условно раненых военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты", - сообщил Гордеев.

Также, добавил он, группы антитеррора отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих и выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.

Для того, чтобы создать максимально приближенную к боевой обстановку, было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-80, отметил Гордеев.