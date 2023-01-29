В Минобороны рассказали о планах применения МиГ-35 в Сирии
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Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что новейший легкий истребитель МиГ-35 нужен Воздушно-космическим силам России для решения задач в Сирии; весь парк легкой боевой авиации ВКС будет заменен на МиГ-35 – всего порядка 170 самолетов.
По словам Бондарева, ВКС России нужны именно такие самолеты, которые можно применять в локальных конфликтах, «как в Сирии», передает РИА «Новости».
«И 3,5 тыс. километров, которые может лететь МиГ-35, – нас это очень устраивает», – добавил Бондарев.
Как отметил военный, ВКС России планируют закупить первую партию МиГ-35 – 30 машин – по завершении летных испытаний, летом 2017 года.
«Всего для полной замены парка легкой боевой авиации ВКС будет закуплено порядка 170 самолетов», – сказал Бондарев во время международной презентации истребителя.
Он также сообщил, что российская пилотажная группа «Стрижи» будет летать на новейших самолетах МиГ-35, передает ТАСС.
Более того, как заявил Бондарев, воздушно-космические силы России планируют сменить весь парк легких истребителей на новейший МиГ-35. «Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны», – сказал военный.
Со своей стороны генеральный конструктор – вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков заявил, что радиус боевого применения МиГ-35 увеличен в два раза (по сравнению с МиГ-29), в том числе за счет возможности замены кресла второго пилота на топливный бак.
Напомним, начало серийных закупок истребителя намечено на 2019 год.
27.01.2017
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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