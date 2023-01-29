В ВКС рассказали о работе системы ПРО Москвы в 2016 году
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Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы в минувшем году отследила более 80 особо важных космических объектов, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
"Боевые расчеты радиолокационной системы в 2016 году выполнили контрольные проводки свыше 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Также боевые расчеты соединения противоракетной обороны провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.
"В течение минувшего года радиолокационной станцией системы ПРО было обнаружено более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - напомнил Тагиев.
Также был проведен успешный пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган.
28.01.2017
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