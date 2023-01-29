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Россия назвала Армению ключевым союзником в Закавказье

30.01.2017 РИА Новости 84 0
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Парад
Военная техника во время парада, посвященного 25-й годовщине независимости Армении.
Источник: Sputnik

ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Россия рассматривает Армению как ключевого союзника в Закавказье, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном.

От лица министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу он поздравил Саргсяна с 25-й годовщиной со дня образования армянской национальной армии.

"За это время в республике созданы вооруженные силы, способные эффективно противостоять существующим угрозам военной безопасности в регионе и на высоком уровне обеспечить обороноспособность и защиту Армении. Рассматриваем Армению в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье", - сказал Цаликов.

Саргсян поблагодарил российскую делегацию за то, что она прибыла на празднование.

"Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять", - сказал Саргсян.

"Задач много, и как мы договаривались с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу), подписанный план действий рассматриваем как программу минимум, и надеемся, что сможем сделать гораздо больше", - заключил он.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

28.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Россия
Продукция
Бук-М1
Бук-М2
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
МиГ-29
С-300
С-300В
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей

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