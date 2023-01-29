СМИ: США могли скрыть неудачный запуск баллистической ракеты в 2011 году



Испытательный пуск БРПЛ «Трайдент-2» D5. Фото: forum.valka.cz Испытательный пуск БРПЛ «Трайдент-2» D5. Фото: forum.valka.cz

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американские военные могли скрыть неудачный запуск баллистической ракеты Trident в 2011 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к вооруженным силам США.

Точная причина неудачи не уточняется, однако, по данным источника, разработчики получили дополнительно 269 миллионов долларов, чтобы в срочном порядке устранить сбой в системе наведения ракет.

Как отмечает издание, неполадки в системе наведения Trident II D5 случались уже не раз. Они могут быть связаны с химическими реакциями, которые происходят при длительном хранении ракет.

Согласно документам, опубликованным Пентагоном, власти потратили в общей сложности более 1,75 миллиарда долларов на устранение технических проблем в устаревающих ракетах и их модернизацию.

На прошлой неделе Sunday Times сообщала, что британское правительство несколько месяцев скрывало неудачный испытательный запуск баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Инцидент произошел у берегов Флориды в июне: из-за неисправности запущенная с подлодки ракета Trident II D5 сошла с курса.

По версии СМИ, правительство Соединенного королевства решило скрыть информацию о неудачном запуске из-за опасений, что парламентарии могли бы отклонить проект правительственной программы по модернизации ядерных сил. Позже источник в британской армии заявил, что инцидент держался в тайне по просьбе Вашингтона, так как похожие проблемы могли произойти с другими ракетами. Запуск оказался неудачным из-за неполадки "в системе передачи данных в системе поражения американского производства".

Представитель британского премьера подтвердила, что Тереза Мэй перед вступлением в должность была проинформирована о неудачных испытаниях баллистической ракеты. Сама Мэй подчеркнула, что сбои во время испытаний случаются, но эффективность британского ядерного комплекса никаких сомнений не вызывает.