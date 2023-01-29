Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35Источник: Марина Лысцева/ТАСС

По словам вице-премьера, Россия снова готова предложить истребитель МиГ-35 Индии

ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. РСК "МиГ" создаст боевой самолет пятого поколения, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы сделаем самолет Микояна и Гуревича также в пятом поколении", - сказал он.

Перспективы сотрудничества с Индией

Вице-премьер также сообщил, что Россия готова вновь предложить Индии истребитель МиГ-35.

По его словам, в начале весны в Индии пройдет военно-промышленная конференция, на которой будут обсуждаться поставки, ремонт и обслуживание российского оружия, а также создание совместных производств в рамках концепции "Make in India".

"В этой связи мы готовы также предложить эту машину для индийских ВВС. Безусловно, об этом пойдет речь", - сказал Рогозин.

МиГ-35 был одним из участников известного индийского тендера MMRCA на поставку 126 истребителей. Тогда Россия уступила Франции с серийным Dassault Rafale, однако после многолетних переговоров Индия предпочла ограничить закупку французских самолетов 36 машинами.

Презентация Миг-35

27 января в Подмосковье прошла международная презентация новейшего истребителя МиГ-35, летные испытания которого начались накануне. Новый МиГ-35 показал элементы высшего пилотажа над аэродромом РСК "МиГ".

Несмотря на крайне низкую облачность, новый истребитель взлетел с аэродрома в Луховицах и выполнил короткую летную программу. Полет завершился успешной посадкой.

За демонстрацией его летных возможностей наблюдали Дмитрий Рогозин, Виктор Бондарев и несколько десятков военных атташе и других представителей зарубежных стран.

МиГ-35 новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января.

Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух -поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.