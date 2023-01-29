Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации



Многоцелевой истребитель МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Как сообщил главком ВКС Виктор Бондарев, МиГ-35 в перспективе станет единственным легким истребителем ВКС РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная презентация новейшего российского истребителя МиГ-35 прошла в подмосковных Луховицах. Самолет, показанный накануне президенту РФ Владимиру Путину, смогли увидеть представители около 30 стран.

Истребитель, летные испытания которого только начались, уже демонстрировал в небе элементы высшего пилотажа.

Весь год МиГ-35 будет проходить заводские испытания в подмосковном Летно-исследовательском институте им. Громова, сообщил ТАСС гендиректор учреждения Павел Власов. После этого его ждут государственные испытания. И только когда они завершатся, Минобороны начнет закупать новые истребители. Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 пойдет в серию в 2019 году.

Главный легкий истребитель

МиГ-35 в перспективе станет единственным легким истребителем Воздушно-космических сил (ВКС) России, сменив в этом качестве МиГ-29. Об этом сообщил главком ВКС Виктор Бондарев, который очень высоко оценил новую машину.

"Это прекрасный самолет с замечательными характеристиками, который может решать задачи как по земле, так и по воздуху и в дальнейшем сможет применяться в локальных конфликтах, подобных Сирии", - сказал генерал ТАСС.

По его словам, закупки новых истребителей будут идти "по мере необходимости", точных цифр пока не существует, хотя ранее СМИ со ссылкой на Бондарева сообщили о планах приобрести как минимум 170 истребителей. "Это все будет по мере необходимости. Это не говорит о том, что мы завтра все бросим и закупим 170 самолетов. Сказать сейчас конкретно, сколько мы их возьмем, никто вам не скажет", - пояснил главком ВКС России журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Видят у МиГ-35 и экспортный потенциал, отмеченный накануне президентом Путиным. В частности, Россия готова вновь предложить самолет Индии, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, эта тема будет обсуждаться на военно-промышленной конференции представителей двух стран весной.

МиГ-35 был одним из участников известного индийского тендера MMRCA на поставку 126 истребителей. Тогда российская машина уступила французскому Dassault Rafale, который уже давно выпускается серийно и стоит на вооружении ВВС и ВМС Франции. Правда, после многолетних переговоров Индия ограничилась прямой закупкой 36 Rafale, отказавшись от планов локализации производства этих самолетов.

Особенности самолета

МиГ-35 - это дальнейшее развитие МиГ-29М/М2 и палубных МиГ-29К/КУБ. Он относится к поколению "4++", как и истребитель Су-35С, который на данный момент является финальным представителем линейки Су-27.

По дальности новый самолет превосходит МиГ-29 в полтора раза. При этом он может использоваться в качестве заправщика и передавать "коллегам" горючее из дополнительного топливного бака, который можно установить вместо второго летчика, рассказал сегодня генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков (ранее занимал пост гендиректора РСК "МиГ").

Глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК позволяет новому истребителю развивать скорость более 2,2 Маха. По словам Короткова, поменять двигатель можно "в поле" примерно за час - на это уйдет всего 58 минут, что является одним из лучших показателей в мире. При этом на презентации подчеркивалась маневренность МиГ-35, который, по оценке генерального конструктора ОАК, станет наиболее эффективным самолетом завоевания господства в воздухе.

Коротков рассказал, что бортовой радар МиГ-35 сможет сопровождать до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 километров. При этом на восьми точках подвески будет располагаться широкий спектр вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", в ОАК и ВКС ждут, что истребитель сможет применять и лазерное оружие.

МиГ пятого поколения

Сегодня Рогозин заявил, что РСК "МиГ" создаст боевой самолет пятого поколения. "Мы сделаем самолет Микояна и Гуревича также в пятом поколении", - сказал вице-премьер.

Сейчас в России есть только один боевой самолет пятого поколения - ПАК ФА от "Сухого", который совершил первый полет в 2010 году. Ранее в РСК "МиГ" сообщали, что рассматривают возможность разработки легкого истребителя пятого поколения, который не будет конкурировать с ПАК ФА из-за разницы в классе.

Основой для него, говорили ранее в корпорации, может стать именно МиГ-35.