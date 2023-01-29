В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского кластера Петербурге



Выведенный из эллинга ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 30.10.2014

Источник: А. Костенчук / forums.airbase.ru Выведенный из эллинга ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) - второй корабль проекта 22350. Санкт-Петербург, 30.10.2014Источник: А. Костенчук / forums.airbase.ru

Замглавы военного ведомства рассказал, что речь идет о создании для военнослужащих принципиально новых условий размещения, обучения и проживания

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского образовательного кластера в Санкт-Петербурге, которую представят на утверждение министру обороны Сергею Шойгу, сообщил в пятницу журналистам по итогам рабочей поездки в северную столицу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

"Санкт-Петербург является кузницей кадров для Военно-морского флота, поэтому вопросам развития в городе и его окрестностях военно-морской образовательной составляющей мы отводим особое внимание. Уже сейчас готовятся концептуальные предложения по совершенствованию военно-морского кластера в части, касающейся образовательной, спортивной и культурной составляющих, а также развития военной инфраструктуры", - сказал Иванов.

Он пояснил, что речь идет не только о капитальном ремонте и реконструкции военных вузов и объектов ВМФ, но и о создании для военнослужащих принципиально новых условий размещения, обучения и проживания.

"К примеру, сейчас рассматривается вопрос о размещении петербургских нахимовцев в совершенно новых условиях, гораздо более комфортных, чем традиционная казарма. Это будет прорывное решение не только в плане комфорта, но и в плане обучения будущих военных моряков, которое позволит вывести довузовское военное образование на лидирующие позиции", - рассказал замминистра.