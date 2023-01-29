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DCNS примет участие в польском тендере по закупке трех новых подводных лодок

30.01.2017 ЦАМТО 130 0
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Французская компания DCNS

ЦАМТО, 27 января. «Польская группа по вооружениям» (Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ) и французская судостроительная компания DCNS подписали меморандум о сотрудничестве в рамках перспективных польских военно-морских проектов.

Как сообщает «Нэвал тудэй», основой меморандума является совместное участие в тендере по закупке трех подводных лодок в рамках программы «Орка» (Orka).


PGZ не исключает, что стороны также будут сотрудничать в рамках запланированных польским оборонным ведомством программ строительства патрульных кораблей прибрежной зоны и минно-тральных кораблей.


Как уже сообщал ЦАМТО, в соответствии с «Планом технической модернизации ВС РП и концепцией развития ВМС РП до 2030 года», МНО Польши планирует приобрести в рамках программы «Орка» три новые подводные лодки для замены устаревших ДЭПЛ класса «Коббен», которые должны быть сняты с вооружения к 2021 году. Предполагается, что две первые НАПЛ должны быть введены в строй до 2022 года, а третья – до 2030 года. Стоимость программы оценивается в 10 млрд. злотых (2,6 млрд. долл.).


По оценке западных экспертов, ухудшение отношений между Польшей и Францией из-за решения Варшавы аннулировать соглашение с «Эрбас Геликоптерс» на поставку вертолетов H-225M «Каракал» привело к тому, что наиболее вероятным претендентом на продажу польским ВМС новых подводных лодок на определенном этапе стала шведская компания «Сааб» (Saab). Шансы на победу в конкурсе немецкой «ТиссенКрупп мэрин систем» (ThyssenKrupp Marine System), которая предлагает одну из подводных лодок собственной разработки, также оцениваются невысоко.


По всей видимости, сейчас последствия конфликта с Францией удалость в какой-то мере нивелировать и теперь шансы на победу все трех компаний выровнялись.

27.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Польша
Франция
Швеция
Компании
Airbus
DCNS
SAAB
ThyssenKrupp
Проекты
H225

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