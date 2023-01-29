Серийное производство МиГ-35 начнется в 2019 году
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Новые разработки
|
МиГ-35Д (Максим Брянский)
ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Летные испытания новейшего истребителя МиГ-35 планируется завершить до 2019 года, после этого самолет пойдет в серию, сообщил РИА Новости в пятницу на презентации самолета президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"В 2019 году мы планируем запустить МиГ-35 в серию. До этого времени будут проходить летные испытания, которые завершатся к этому сроку", - сказал Слюсарь.
МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой развитие самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности.
27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2017 Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
30.01.2017 Новый МиГ-35 покажут представителям 30 зарубежных стран
27.01.2017 "Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
27.01.2017 Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
30.01.2017 Вся легкая истребительная авиация ВКС РФ вскоре получит МиГ-35
27.01.2017 Заседание ВПК перенесли в Москву из-за насыщенного графика Путина
19.01.2017 СМИ: новейший истребитель МиГ-35 поступит на госиспытания в феврале
13.10.2016 МиГи летят покорять Индию