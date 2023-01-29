Серийное производство МиГ-35 начнется в 2019 году



МиГ-35Д (Максим Брянский) МиГ-35Д (Максим Брянский)

ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Летные испытания новейшего истребителя МиГ-35 планируется завершить до 2019 года, после этого самолет пойдет в серию, сообщил РИА Новости в пятницу на презентации самолета президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"В 2019 году мы планируем запустить МиГ-35 в серию. До этого времени будут проходить летные испытания, которые завершатся к этому сроку", - сказал Слюсарь.

МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой развитие самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности.