В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах



Пассажирский самолет региональных авиалиний Ил-114-300 Источник: http://www.ilyushin.org/ Пассажирский самолет региональных авиалиний Ил-114-300 Источник: http://www.ilyushin.org/

ЛУХОВИЦЫ, 27 янв - РИА Новости. Первый серийный самолет Ил-114-300 будет произведен в 2020-2021 годах, всего до 2029 года планируется выпустить порядка 100 машин, сообщил РИА Новости в пятницу в Луховицах президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Первый тубовинтовой серийный Ил-114-300 будет создан на рубеже 2020-2021 годов. Всего за 10 лет - с 2021 года по 2029 - планируется выпустить порядка 100 машин, по 12 в год", - сказал Слюсарь. Производство будет налажено на заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах. "Сокол" будет делать агрегаты, в Луховицах будет происходить финализация самолета", - рассказал глава ОАК.

Региональный самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Самолет планируется производить в четырех вариантах. Базовым станет пассажирский.

По словам Слюсаря, эти машины также будут использоваться как самолеты специального назначения - для проведения разведки, мониторинга. "Мы хотим поставить арктический вариант на лыжи для проведения поисково-спасательных работ", - сообщил он.

По словам главы ОАК, в настоящее время ведутся переговоры с Ташкентским авиационным заводом о том, чтобы использовать их восемь оставшихся фюзеляжей.

Слюсарь также сообщил, что финансирование проекта идет, деньги перечислены РСК "Миг".