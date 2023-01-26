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Наш "тридцать пятый" идет на сближение с пятым поколением

27.01.2017 Военно-промышленный курьер 55 0
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MiG-35_001
МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.
Источник: Александр Рыбаков

Владимир Путин благословил новейший российский истребитель

Заседание Военно-промышленной комиссии под председательством президента России Владимира Путина планировалось провести в подмосковных Луховицах, где находится производственный комплекс корпорации "МиГ". Главе государства должны были представить новейший многоцелевой истребитель МиГ-35.

Из-за занятости президента поездка была отложена, но Владимир Путин по организованному телемосту ознакомился с перспективной разработкой. МиГ-35 – новейший многофункциональный авиационный комплекс, рассчитанный на применение в зонах высокой интенсивности систем ПВО, способный поражать цели в воздухе, на земле и воде.

Поздравив участников телемоста с началом испытаний истребителя, президент констатировал: МиГ-35 "обладает улучшенными летно-техническими характеристиками. Способен сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю, приближается к истребителю пятого поколения. Это действительно интересная, уникальная машина".

Созданный в одноместном (МиГ-35) и двухместном (МиГ-35Д) вариантах, истребитель принадлежит к поколению 4++ и продолжает линию развития боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Новейшее бортовое оборудование разумно сочетается с перспективным вооружением, что позволяет решать широкий круг задач. МиГ-35 будет эффективным средством завоевания господства в воздухе в борьбе с истребителями четвертого и пятого поколений. В бортовое радиоэлектронное оборудование "тридцать пятого" интегрированы информационно-прицельные системы пятого поколения, предусмотрена возможность применения авиационных средств поражения как российского, так и иностранного производства. Благодаря эффективному комплексу обороны у МиГ-35 повышена боевая выживаемость.

В состав вооружения перспективного истребителя наряду с ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" вводятся перспективные, ранее не экспортировавшиеся средства поражения большой дальности, позволяющие наносить удар по цели без захода в зоны ПВО противника. По данным из открытых источников, МиГ-35 может нести на десяти узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха – 2700 км в час. Боевой радиус самолета – 1000 км, практический потолок 17 500 м.

История этой машины начинается в 2000-х, первая выкатка состоялась в 2007-м. Еще через три года были готовы уже три прототипа, демонстрировавшиеся на авиавыставках.

Первые летные испытания многофункционального истребителя МиГ-35 прошли успешно, все системы отработали штатно, экипаж дал положительную оценку, сообщил замначальника летно-испытательного комплекса имени Федотова Михаил Беляев. Он доложил в ходе видеоконференции с членами коллегии ВПК РФ, что при выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью, а "количественная оценка будет определена после обработки материалов контрольной записывающей аппаратуры".

Конструкторы проектировали базовый вариант истребителя с учетом возможной международной кооперации при разработке новых вариантов самолета и при серийном производстве. Специалисты отмечают, что МиГ-35 представляет интерес для зарубежных ВВС.

Это обстоятельство отметил и Владимир Путин, подчеркнув, что "самолет имеет хороший экспортный потенциал", но промышленность должна в максимальной степени подготовиться к тому, чтобы предложить современный сервис при ремонте новой авиатехники.

Оценивая работу корпорации "МиГ", президент напомнил, что на одном из ее предприятий  планируется выпуск гражданского самолета, и этот турбовинтовой среднемагистральный самолет будет готов вовремя.

 

Иван Драгомиров

26.01.2017
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
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