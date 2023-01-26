Первые летные испытания МиГ-35 прошли успешно, истребитель отработал штатно



Самолет Миг-35

Источник: РСК "МиГ" Самолет Миг-35Источник: РСК "МиГ"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первые летные испытания многофункционального истребителя МиГ-35 прошли успешно, все системы отработали штатно, экипаж дает положительную оценку новейшему самолету, сообщил в четверг заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федотова старший летчик-испытатель РСК "МиГ" Михаил Беляев.

"При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью, все системы бортовые работали штатно, силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно", - сказал Беляев в ходе сеанса видеоконференцсвязи с членами коллегии ВПК РФ.

Он добавил, что экипаж дал самолету положительную качественную оценку по результатам первых испытаний, а количественная оценка будет определена после обработки материалов контрольной записывающей аппаратуры.

В четверг президент России Владимир Путин сообщил о начале летных испытаний МиГ-35 и выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию.

МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок - 17500 метров.