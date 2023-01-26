Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первые летные испытания МиГ-35 прошли успешно, истребитель отработал штатно

27.01.2017 РИА Новости 59 0
0
Понравилась новость?
 +1
Миг-35
Самолет Миг-35
Источник: РСК "МиГ"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первые летные испытания многофункционального истребителя МиГ-35 прошли успешно, все системы отработали штатно, экипаж дает положительную оценку новейшему самолету, сообщил в четверг заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федотова старший летчик-испытатель РСК "МиГ" Михаил Беляев.



"При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью, все системы бортовые работали штатно, силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно", - сказал Беляев в ходе сеанса видеоконференцсвязи с членами коллегии ВПК РФ.

Он добавил, что экипаж дал самолету положительную качественную оценку по результатам первых испытаний, а количественная оценка будет определена после обработки материалов контрольной записывающей аппаратуры.

В четверг президент России Владимир Путин сообщил о начале летных испытаний МиГ-35 и выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию.

МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок - 17500 метров.


Многофункциональный истребитель МиГ-35
Источник: РИА Новости
26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
ВПК РФ
МиГ РСК
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 27.01 00:15
  • 3
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
  • 27.01 00:13
  • 6
Сигнал созданной в РФ радиостанции сможет преодолеть помехи, превышающие его в тысячу раз
  • 26.01 23:58
  • 23
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
  • 26.01 23:10
  • 4133
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 23:07
  • 9
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами
  • 26.01 22:53
  • 11
У Ил-112 растут крылья
  • 26.01 21:55
  • 13
Британский министр обороны назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
  • 26.01 20:29
  • 3
Траектория сдерживания
  • 26.01 19:53
  • 211
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 26.01 18:46
  • 2
Кения получит штурмовики AT-802L
  • 26.01 18:35
  • 5
"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)
  • 26.01 18:34
  • 10
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
  • 26.01 17:40
  • 3308
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.01 17:00
  • 6
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 26.01 16:48
  • 24
Японские танки в степях Украины
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  