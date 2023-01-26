Исполнение концепции сотрудничества РФ и Казахстана на Байконуре позволит реализовать новые космические проекты - первый вице-премьер Казахстана
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Рынки и сотрудничество
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Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с первым пилотируемым кораблем «Союз МС» на Байконуре
Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky
Астана. 26 января. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой город Байконур, сообщила пресс-служба премьера республики.
В пресс-службе напомнили, что в декабре 2016 года в ходе рабочего визита президента Казахстана в РФ были подписаны Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" и Протокол "О внесении изменения в межгосударственное Соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в части перечня государственных органов РК".
В этой связи А.Мамин, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что "исполнение Концепции позволит реализовать приоритетные направления сотрудничества Казахстана и России по развитию комплекса "Байконур" в интересах обоих государств, обеспечить перспективное планирование дальнейшего развития комплекса, а также позволит реализовать новые совместные космические проекты".
По информации пресс-службы, в ходе поездки А.Мамин заслушал отчет о ходе реализации казахстанско-российского проекта "Байтерек", в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры, в частности, космического ракетного комплекса "Зенит", на космодроме Байконур.
Также ему было доложено о выполнении работ по утилизации объектов комплекса "Байконур".
26.01.2017
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