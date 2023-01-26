Исполнение концепции сотрудничества РФ и Казахстана на Байконуре позволит реализовать новые космические проекты - первый вице-премьер Казахстана



Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с первым пилотируемым кораблем «Союз МС» на Байконуре

Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с первым пилотируемым кораблем «Союз МС» на БайконуреИсточник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

Астана. 26 января. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой город Байконур, сообщила пресс-служба премьера республики.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2016 года в ходе рабочего визита президента Казахстана в РФ были подписаны Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" и Протокол "О внесении изменения в межгосударственное Соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в части перечня государственных органов РК".

В этой связи А.Мамин, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что "исполнение Концепции позволит реализовать приоритетные направления сотрудничества Казахстана и России по развитию комплекса "Байконур" в интересах обоих государств, обеспечить перспективное планирование дальнейшего развития комплекса, а также позволит реализовать новые совместные космические проекты".

По информации пресс-службы, в ходе поездки А.Мамин заслушал отчет о ходе реализации казахстанско-российского проекта "Байтерек", в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры, в частности, космического ракетного комплекса "Зенит", на космодроме Байконур.

Также ему было доложено о выполнении работ по утилизации объектов комплекса "Байконур".