Индийский флот купит 57 палубных истребителей



Истребитель Rafale совершает облет авианосца Foch Истребитель Rafale совершает облет авианосца Foch

ВМС Индии намерены купить 57 палубных истребителей и запросили технико-коммерческие предложения у возможных поставщиков. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок индийского правительства.

Согласно документу, военные хотят заполучить 57 самолетов, обозначенных как MRCBF (многоцелевые палубные истребители). Предложения на будущий конкурс будут собираться в течение ближайших четырех месяцев. Объем офсета (доли конечной стоимости готовых самолетов, производимой по контракту в Индии) должен составить не менее 30 процентов.

Размещение RFI (запроса на предоставление информации от поставщиков) означает вероятный отказ флота от попыток заполучить палубную версию легкого истребителя LCA, разрабатываемого в Индии. Критика самолета со стороны военных особенно обострилась в конце 2016 года — по их мнению, машина имеет недостаточную тяговооруженность и не способна взлетать с палубы с полным запасом топлива и максимальной боевой нагрузкой.

Несмотря на это, LCA Navy Mk.2 (в планируемом, более совершенном варианте, с двигателями General Electric F414) формально остается в числе претендентов будущего конкурса. Среди остальных называют F/A-18E/F Super Hornet (США), палубную версию самолета Rafale (Франция), какой-то из вариантов F-35 и российский МиГ-29К.

По данным на декабрь 2016 года, индийские ВМС эксплуатируют 41 палубный истребитель типа МиГ-29К/КУБ. Всего флот заказал 45 таких машин по двум контрактам (2004 и 2010 годов). Однако в июле 2016 года индийская счетная палата опубликовала доклад, в котором подвергла эти самолеты критике.

В частности, отмечались проблемы с эксплуатацией двигателей и электродистанционной системой управления, а также отклонения в качестве планера. В результате в разное время исправность парка самолетов МиГ-29К колебалась от 15,93 до 37,63 процента, а парка МиГ-29КУБ — от 21,30 до 47,14 процента.