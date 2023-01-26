Забор стратегического назначения



Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»

Источник: regnum.ru Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»Источник: regnum.ru

Кому грозят китайские ракеты

СМИ 24 января сообщили о развертывании близ российской границы на северо-востоке Китая межконтинентальных ракет DF-41. Некоторые спикеры поспешили объявить эти ракеты потенциальной угрозой для России со стороны Пекина. Впоследствии китайские источники опровергли эту информацию, что, впрочем, не может служить надежным свидетельством ни для одного из вариантов.

Что такое DF-41

Разработка перспективного ракетного комплекса под индексом DF-41 (-41, "Восточный ветер-41") началась в 1990-х годах, однако в 1999-м была приостановлена — на тот момент военное руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) оценило как более перспективную DF-31A, которая стала второй (после тяжелой жидкостной DF-5) китайской ракетой, способной достичь некоторых целей на северо-западе континентальной территории США. После небольшого перерыва работы над перспективной МБР возобновились: новая ракета должна была достигать целей на всей территории США, при этом давать военным достаточный набор различных вариантов траектории, что облегчило бы преодоление уже создававшейся американской системы противоракетной обороны.

Летные испытания DF-41 начались летом 2012 года. Ракета с самого начала создавалась в нескольких вариантах базирования: в шахтном и двух мобильных, грунтовом и железнодорожном вариантах. Ее развертывание началось в 2014 году, и к настоящему времени, по имеющимся оценкам, в китайском ядерном арсенале насчитывается от 12 до 24 ракет данного типа. Дальность ракеты оценивается в диапазоне от 12 000 до 15 000 километров, наиболее часто встречаются оценки около 14 000 километров, что делает DF-41 самой дальнобойной из развернутых до сегодняшнего времени межконтинентальных ракет. Исключение составляют ракеты, оснащенные частично-орбитальными системами бомбардировки, но в настоящее время ни одна из ядерных держав такими ракетами не располагает. Советские ракеты Р-36орб были сняты с вооружения в 1983 году в соответствии с договором ОСВ-2.

Масса трехступенчатой твердотопливной DF-41 оценивается примерно в 80 тонн, а ее полезная нагрузка достигает 1,5 тонны и, предположительно, включает либо 1-мегатонный моноблок, либо до 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН) тротиловым эквивалентом от 20 до 150 килотонн. По своим характеристикам DF-41, таким образом, находится между новой российской МБР РС-24 "Ярс", которая при стартовой массе менее 50 тонн имеет полезную нагрузку 1,2 тонны, включающую до четырех боевых блоков мощностью от 150 до 250 килотонн и комплекс средств преодоления ПРО, и снятыми с вооружения ракетами 15Ж60/15Ж61, использовавшимися в составе боевого железнодорожного ракетного комплекса РТ-23 УТТХ "Молодец". Их стартовая масса составляла около 105 тонн, а полезная нагрузка — 4,3 тонны, включая десять 430-килотонных боевых блоков.

По оценкам опрошенных "Лентой.ру" российских специалистов в области стратегических вооружений, китайская ракета имеет не слишком высокие энергомассовые характеристики: будучи более чем на две трети тяжелее "Ярса", китайская ракета превосходит его по дальности менее чем на 15 процентов и менее чем на 25 процентов — по массе полезной нагрузки. Большая масса осложнила развертывание DF-41 на мобильных платформах. В частности, ракетчики выражают сомнение в возможности транспортеров данной системы двигаться по грунтовым трассам и бездорожью.

Будущее "Второй Артиллерии"

Именно таким до недавнего времени было официальное название соединения, известного за пределами КНР как 2-й артиллерийский корпус НОАК и управлявшего китайскими стратегическими ядерными силами. Зимой 2016 года в КНР началась военная реформа, в ходе которой "Вторая Артиллерия" была преобразована в ракетные войска. В настоящее время в их составе насчитываются до 90 межконтинентальных баллистических ракет. В том числе, помимо уже упомянутых 12-24 DF-41:

1) Около 10 DF-4 — жидкостные двухступенчатые МБР дальностью около 6000 километров, оснащенные одним боевым блоком мощностью 3,3 мегатонны (в поздней модификации DF-4A — тремя рассеивающимися боевыми блоками по 1 мегатонне). Вес 82 тонны, в строю с 1974 года. Снимаются с вооружения, заменяясь на ракеты семейства DF-31. Базируются в горизонтальных укрытиях, откуда перед пуском выводятся на железнодорожной платформе и поднимаются в вертикальное положение.

2) Около 20 DF-5A и B — жидкостные трехступенчатые МБР дальностью более 12 000 километров. Оснащены моноблоком мощностью 4-5 мегатонн либо в позднейших вариантах — 3-8 разделяющимися головными частями мощностью до 1 мегатонны, в строю с 1983 года. Масса — 183 тонны, шахтное базирование. Предполагается замена на DF-41.

Китайская ПУ МБР DF-31B с дальностью стрельбы 11200 км Источник: www.militaryparitet.com

3) До 50 ракет семейства DF-31 (DF-31, 31А) дальностью от 7000 до 11 000 километров. Оснащаются мегатонным моноблоком (DF-31 и 31А) или (для перспективной DF-31B) 3-5 РГЧ ИН мощностью от 20 до 150 килотонн, разворачиваются с 2006 года. Масса — до 42-45 тонн, шахтное или подвижное грунтовое базирование.

Кроме того, в составе ракетных войск насчитывается около 120 баллистических ракет средней (от 1750 до 3000 километров) и около 200 ракет малой (300-600 километров) дальности и более 50 стратегических крылатых ракет наземного базирования (дальностью свыше 3000 километров).

Также китайские ядерные силы располагают, по имеющимся оценкам, четырьмя атомными подводными ракетоносцами проекта 094, каждый из которых несет 12 ракет JL-2 дальностью 7200 километров. ВВС НОАК имеют в своем составе около 120 ракетоносцев H-6, способных также нести крылатые ракеты в ядерном снаряжении.

Следует отметить, что исходно, с 1970-х годов, китайский стратегический ядерный арсенал разворачивался с прицелом на возможную войну с Индией и СССР. Относительно США планы в то время ввиду ограниченных возможностей промышленности не простирались далее обеспечения возможности поражения американских баз в Японии, Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. В первую очередь с прицелом на СССР разворачивалась группировка ракет меньшей и средней дальности, причем ее основными целями должны были стать объекты на Транссибе и БАМе — возможность вывода из строя узловых пунктов основных сибирских железнодорожных магистралей считалась китайским руководством весомым сдерживающим фактором.

Группировка МБР, представленная поначалу ракетами типа DF-4, могла уже поражать цели в западных районах Советского Союза и северо-западной Пацифики, а затем с началом развертывания ракет DF-31 и особенно DF-31А ее возможности серьезно возросли, обеспечив поражение целей на всей территории США. Ввод в строй этих ракет по факту совпал с началом открытого соперничества между США и Китаем в конце 2000-х годов.

Ракеты типа DF-41 означают рост возможностей китайских стратегических ядерных сил — их дальность полета, как уже отмечено, обеспечивает более удобный выбор траекторий при стрельбе практически по любым целям на континентальной территории США, что облегчает прорыв системы противоракетной обороны.

Знак доверия

Баллистические ракеты с ядерными боевыми частями — самое мощное на сегодня оружие человечества — представляют собой крайне ценные объекты, являющиеся первоочередными целями в случае возможного конфликта. В силу этого их размещение подчиняется ряду требований, среди которых, помимо оптимального положения для стрельбы по выбранной цели (группе целей), значится и максимально возможная защищенность. Дальность межконтинентальных баллистических ракет, а тем более таких, как DF-41, позволяет размещать их практически в любой точке на территории страны, руководствуясь в первую очередь вопросами максимальной защищенности от возможного удара.

Именно так размещались советские и российские стратегические ядерные силы — позиционные районы МБР отделялись от линии соприкосновения с вероятным противником не только географическим расстоянием, но и плотными рубежами ПВО и позициями сухопутных войск. На сегодняшний день этот принцип сохраняется — позиции ракетных дивизий, раскиданных по огромной территории от Тверской области до Иркутска с максимальной их концентрацией в районе от Поволжья до Западной Сибири, могут быть надежно атакованы только с использованием стратегических вооружений.

Прежде чем перейти к оценке последствий размещения китайских ракет вблизи российских границ, следует вспомнить и еще об одном свойстве баллистических ракет — а именно о наличии у них непоражаемой "мертвой зоны", находящейся внутри минимальной дальности пуска. Точное значение минимальной дальности для DF-41 не сообщается, но по некоторым оценкам она составляет около 5000 километров, что при размещении на северо-востоке Китая означает попадание в непоражаемую зону подавляющей части территории России. При этом они, в свою очередь, попадают в зону действия уже не только стратегических, но и оперативно-тактических средств российских вооруженных сил, включая ракетные комплексы "Искандер" и самолеты фронтовой авиации.

С учетом довольно высокой уязвимости DF-41, шахтный вариант которых (как и у любой другой МБР) неподвижен, а мобильный грунтовой не способен перемещаться вне дорог с твердым покрытием, возможное расположение их в этом районе может означать только одно: уверенность командования НОАК в том, что эти ракеты не станут целью для возможного российского удара.

Илья Крамник