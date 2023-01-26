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Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 42 0
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МиГ-35
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Все системы МиГ-35 - российской разработки и производства, отметил президент ОАК Юрий Слюсарь

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новейший российский истребитель МиГ-35 сможет применять перспективные образцы вооружений, в том числе лазерное оружие, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО. Высокие показатели, которые имеются, достигнуты благодаря установленному комплексу бортового оборудования, новой оптико-локационной станции, сниженной в разы радиолокационной заметности. Мы увеличили с шести до восьми количество точек подвески, что позволяет использовать текущие и перспективные образцы авиационных средств поражения, включая лазерное оружие", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Он добавил, что все системы самолета МиГ-35 - российской разработки и производства, включая инерциальные системы и нашлемные системы целеуказания.

"Самолет имеет увеличенную дальность, больше чем на 50%, за счет большей емкости внутренних баков и функцию дозаправки в воздухе, которая может осуществляться в режиме танкера с самолетов этого же семейства", - добавил глава ОАК.

Уже приступили к испытаниям

МиГ-35 приступил в четверг, 26 января, к летным испытаниям, сообщил Слюсарь.

"Сегодня начаты летные испытания новейшего истребителя МиГ-35", - сказал он.

Слюсарь рассказал, что завтра планируется провести презентацию самолета для потенциальных покупателей из других государств. "Надеемся, что она будет успешно реализована на внешних рынках. Уже отмечаем повышенный интерес к этой машине", - заявил глава ОАК.

"Надеемся, что те заказы, которые мы получим по линии Минобороны и военно-технического сотрудничества, обеспечат загрузку завода", - добавил он.

МиГ-35 - новейший российский многофункциональный истребитель поколения "4++", он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель предшественника - МиГ-29 - в полтора раза.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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