ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Пассажирский самолет Ил-114 (первого варианта)
Источник: alternathistory.com
Юрий Слюсарь отметил, что ресурсы выделены и доведены до корпорации, параллельно осуществляется подготовка к передаче документации на завод
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год, заявил президент корпорации Юрий Слюсарь.
"Здесь, на площадке корпорации "МиГ" в Луховицах, параллельно мы разворачиваем подготовку к производству регионального турбовинтового самолета Ил-114. Ресурсы выделены, доведены до корпорации, параллельно по линии КБ осуществляется подготовка к передаче документации на завод. Здесь, в этом же цехе, где идет производство самолетов МиГ-35, параллельно мы выходим на темп 12 самолетов в год Ил-114", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии.
Турбовинтовой самолет Ил-114 планируется поднять в воздух в 2018 году. На базе этого проекта предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолеты.
Ил-114 был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Сейчас предполагается наладить выпуск этих самолетов на нижегородском заводе "Сокол". На программу производства Ил-114 в России планируется выделить около 50 млрд рублей из бюджета (до 2025 года), причем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что первые поставки этих машин начнутся в 2019 году "с учетом использования тех корпусов, которые есть в наличии"
26.01.2017
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