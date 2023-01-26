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ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 36 0
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Пассажирский самолет Ил-114
Пассажирский самолет Ил-114 (первого варианта)
Источник: alternathistory.com

Юрий Слюсарь отметил, что ресурсы выделены и доведены до корпорации, параллельно осуществляется подготовка к передаче документации на завод

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год, заявил президент корпорации Юрий Слюсарь.

"Здесь, на площадке корпорации "МиГ" в Луховицах, параллельно мы разворачиваем подготовку к производству регионального турбовинтового самолета Ил-114. Ресурсы выделены, доведены до корпорации, параллельно по линии КБ осуществляется подготовка к передаче документации на завод. Здесь, в этом же цехе, где идет производство самолетов МиГ-35, параллельно мы выходим на темп 12 самолетов в год Ил-114", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии.

Турбовинтовой самолет Ил-114 планируется поднять в воздух в 2018 году. На базе этого проекта предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолеты.

Ил-114 был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Сейчас предполагается наладить выпуск этих самолетов на нижегородском заводе "Сокол". На программу производства Ил-114 в России планируется выделить около 50 млрд рублей из бюджета (до 2025 года), причем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что первые поставки этих машин начнутся в 2019 году "с учетом использования тех корпусов, которые есть в наличии"

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
Ил-114
МиГ-35
Компании
ВПК РФ
МиГ РСК
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий

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