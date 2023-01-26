Германия оценивает возможность покупки ЗРК малой дальности



Германский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности IRIS-T SLM. Источник: military-informant.com Германский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности IRIS-T SLM. Источник: military-informant.com

ЦАМТО, 26 января. Германия близка к принятию решения о замене устаревших средств ПВО малой дальности для ликвидации возникшего пробела в боевых возможностях, который вызвал особую обеспокоенность стран-членов НАТО.

По информации «Рейтер», принятое руководством Германии решение позволяет приступить к реализации программы закупки, на реализацию которой к середине следующего десятилетия предполагается выделить 460 млн. евро и еще около 2 млрд. евро в более отдаленной перспективе. Новые лазерные средства поражения и РЛС могут быть интегрированы в состав системы позднее в рамках дополнительных проектов.

По информации источников агентства, Министерство обороны Германии провело начальный обзор программы, но пока не приняло окончательного решения о выборе конкретной системы.

По заявлению одного из источников, ранее руководство Минобороны положительно оценило возможности ЗРК, разработанного немецкой компанией «Диль дифенз» (Diehl Defense) для Вооруженных сил Швеции на базе версий авиационной ракеты IRIS-T, а также сочлененной гусеничной машины высокой проходимости, разработанной шведским подразделением британской компании «БАе системз» (BAE Systems).

Ракета IRIS-T уже применяется на борту истребителей «Тайфун» ВВС Германии и может использоваться в наземных комплексах ПВО при внесении изменений в программное обеспечение. Компания также разрабатывает версию IRIS-T большей дальности для ВС Швеции.

Представители «Диль дифенз» пока не комментируют данные сообщения. Ранее компания представила отдельное предложение на поставку наземного ЗРК средней дальности/системы ПРО, которое оценивается немецким правительством.

В 2016 году представители военных ведомств Германии и США заявили о несоответствии современным требованиям ТТХ имеющихся в Европе средств ПВО малой дальности, включая системы для защиты от массированного использования противником беспилотных летательных аппаратов.

Германия также заявила о планах увеличения военных расходов и отнесла противоракетную оборону к приоритетным направлениям расширения боевых возможностей в «Белой книге 2016 года». Совместно с Нидерландами ведутся работы по улучшению координации системы ПВО НАТО и системы противоракетной обороны.

Решение о закупке новой системы ПВО малой дальности ожидается не ранее 2018 года, но министерство может дополнительно направить около 20 млн. евро в оборонный бюджет текущего года для финансирования начальных работ над программой.

Перспективные планы предполагают закупку новых систем ПВО малой дальности и ближнего действия для всех 16 подразделений ВС Германии, имеющих на вооружении подобную технику.

Американская «Рейтеон» (Raytheon) может предложить в качестве альтернативы комплексу компании «Диль» разработанный совместно с норвежской «Кенгсберг» ЗРК NASAMS, которые были проданы ВС Норвегии, Испании, Нидерландов, США, Финляндии, Омана и одному из неназванных государств.

Ранее МО Германии сообщило об имеющихся планах замены устаревших средств ПВО малой дальности официальным структурам НАТО, которые с одобрением восприняли данное решение.

Со своей стороны, представитель размещенного в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований (CSIS – Centre of Strategic and International Studies) заявил о растущем спросе на системы ПВО и ПРО, которые позволят обеспечить защиту стран НАТО от воздушных угроз. Ранее о планах модернизации комплексов малой дальности заявили Бельгия и Словакия.