На полигоне Дзарцеми начались полевые занятия с применением современных комплексов с БЛА
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БМП-2
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 26 января. На полигоне Дзарцеми российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, более 1,5 тыс. военнослужащих приступили к полевым занятиям с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
На полигоне под руководством командиров подразделений военнослужащие будут совершенствовать навыки применения стрелкового оружия и боевой техники – современных образцов танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация».
В ходе полевого выхода будут активно применяются комплексы с БЛА «Застава», «Гранат», «Орлан» и «Леер», с помощью которых военнослужащие будут вести разведку объектов условного противника, выполнять корректировку огня артиллерии в горно-лесистой местности в дневное и ночное время.
БЛА, оснащенные современными инфракрасным, фото- и видеомодулями, позволяют обнаружить даже хорошо замаскированного противника и при этом остаться незамеченным для него.
Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из вооружения боевых машин, танков и самоходных гаубиц в составе подразделений с применением комплексов с БЛА, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
26.01.2017
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