Под Воронежем эскадрилья Су-34 проведет воздушный бой с экипажами МиГ-29СМТ
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "20 красный") постройки ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова". Новосибирск, 09.12.2012 (с) Вячеслав Маслов / russianplanes.net
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-34 отработает маневренный воздушный бой с истребителями МиГ-29СМТ и поражение наземных целей в ходе летно-тактических учений на авиаполигоне Погоново в Воронежской области 31 января, сообщила в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Показное двустороннее летно-тактическое учение с боевым применением эскадрильи Су-34 состоится на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, где пройдут первые в этом году летно-тактические учения бомбардировочной и истребительной авиации ЗВО", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что "летный и технический состав отработает задачи по выводу из-под удара авиационной эскадрильи Су-34; после взлета пилоты проведут воздушную разведку и отработку маневренного воздушного боя с экипажами истребителей МиГ-29СМТ Курского авиационного соединения".
Учения бомбардировочной эскадрильи завершатся отработкой налета на стартовые позиции зенитной ракетной системы С-300 противовоздушной обороны условного противника, их уходом из зоны действия радиолокаторов на высотах менее 20 метров и отработкой поражения наземных целей с использованием пушки ГШ-30, неуправляемых ракет НРС С-8 и фугасных авиабомб ФАБ-500.
"Уход из зоны видимости радара для бомбардировщика - один из сложнейших элементов летной подготовки: в момент нанесения тактического авиаудара летчик, кроме пилотирования, также отрабатывает действия систем наведения и уничтожения цели", - уточнено в сообщении пресс-службы ЗВО.
26.01.2017
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