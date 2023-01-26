Заседание ВПК перенесли в Москву из-за насыщенного графика Путина
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Владимир Путин
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заседание военно-промышленной комиссии под председательством президента РФ Владимира Путина перенесено из подмосковных Луховиц в Москву в связи с ограничениями по погоде во второй половине дня, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Есть ограничения по погоде во второй половине дня", - сказал Песков. Он отметил, что в первой половине дня президент туда поехать не может из-за насыщенного графика, связанного, в том числе, с награждениями госнаградами, куда приглашено много людей.
Президенту в Луховицах также должны были продемонстрировать истребитель МиГ-35.
"Сейчас работаем над организацией телемоста", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
Газета "Известия" в январе сообщила, что истребитель МиГ-35 будет передан на государственные испытания в начале февраля. Источник издания в Минобороны отметил, что "пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием, в частности, с радиолокатором "Жук", однако подчеркнул, что "проблемы не критичны и должны быть решены в ближайшее время". Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел" (входит в концерн "Алмаз-Антей") сообщил, что летные испытания МиГ-35 официально начнутся в январе 2017 года.
МиГ-35 - многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) в ноябре сообщил, что разработал новейшую бортовую радиолокационную станцию "Жук-АМЭ" с активной фазированной решеткой, которая позволит истребителям МиГ-35 сопровождать 30 целей и одновременно поражать до шести из них.
РСК "МиГ" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Список продукции компании включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разрабатываемые истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.
Предыдущее заседание военно-промышленной комиссии состоялось в сентябре в Ижевске, на нем обсуждалось выполнение гособоронзаказа, разработка перспективных образцов вооружений и другие вопросы. В январе генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Гособоронзаказ в 2016 году выполнен на 96%.
26.01.2017
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