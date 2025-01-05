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В Конгрессе США на картах разыграли защиту Прибалтики от России

26.01.2017 Деловая газета "Взгляд" 13 0
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Солдаты из стран НАТО
Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, Литва
Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis

В библиотеке американского Конгресса в Вашингтоне состоялась игра на картах, в ходе которой моделировалась защита стран Прибалтики от «любого возможного нападения», сообщил руководитель комиссии по иностранным делам государственного собрания Эстонии Марко Михельсон.


В игре приняли участие американские конгрессмены Сьюзан Дэвис, Джим Коста, Рик Ларсен, Майкл Тернер, Роб Бишоп, а также специалисты стратегического исследовательского центра RAND, сообщил Михельсон на своей странице в Facebook.

«Эксперты RAND наглядно продемонстрировали, что уровень готовности НАТО гарантирует безопасность Эстонии, Латвии и Литве», – добавил Михельсон.


Хотя из сообщения политика следует, что Прибалтику защищают от «любого возможного нападения», но из прикрепленных к посту фото карты видно, что угрозу ждут со стороны России.


Участники мероприятия запланировали провести следующую игру в феврале в Брюсселе.


На прошлой неделе американские аналитики из журнала The National Interest обнародовали новый сценарий блицкрига России в Прибалтике. Если прежние аналогичные документы предрекали, что вторжение займет несколько суток, то новый – «несколько часов». По мнению аналитиков, ВДВ захватят Таллин и Ригу так быстро, что в штабах НАТО даже не успеют осознать происходящее.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Латвия
Литва
Россия
США
Эстония
Компании
NATO

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