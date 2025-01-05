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Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС

26.01.2017 РИА Новости 21 0
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МиГ-35
Истребитель МиГ-35
Источник: Василий Сычёв / nplus1.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Многоцелевой истребитель МиГ-35 отвечает всем требованиям современного воздушного боя, он значительно обновит линейку легких фронтовых истребителей Воздушно-космических сил РФ, полагает бывший заместитель главкома ВВС России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание комиссии ВПК на производственном комплексе Российской самолетостроительной корпорации "МиГ", где главе государства будет продемонстрирован новейший многофункциональный истребитель "МиГ-35".

"МиГ-35 это многоцелевой самолет для фронтовой авиации. Это новое слово в самолетостроении, у этих истребителей совершенно другое оборудование, которое отвечает требованиям современности и ведения современного воздушного боя. Я думаю, что раз глава государства едет на презентацию этого самолета, то он, как верховный главнокомандующий прекрасно понимает его значение", - сказал Антошкин.

Он добавил, что востребованность МиГ-35 обусловлена его уникальными тактико-техническими характеристиками, которые отличны от показателей машин уже принятых на вооружение.

"Самолет этот нужен, поскольку Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35 довольно тяжелые, а у "МиГа" машины несколько легче, и МиГ-35 займет нишу легких фронтовых истребителей, парк которых постепенно устаревает. Боевой потенциал МиГ-35 высок, характеристики очень хорошие. Мне жаль только, что уже не удастся самому полетать на таком замечательном самолете", - подчеркнул генерал.

МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок - 17500 метров.

25.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
МиГ РСК
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