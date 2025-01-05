Госдума приняла в I чтении проект о подготовке студентов в военных центрах
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Военнослужащий ВС РФ, оператор БЛА
Источник: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность студентам, обучающимся в вузах, где отсутствует военная кафедра, заключить договор с Минобороны и пройти обучение по программам военной подготовки в военных образовательных организациях.
Согласно законопроекту, гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме в вузе, в котором отсутствует военная кафедра, вправе заключить с Минобороны РФ договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса. В законопроекте отмечается, что гражданин должен быть годен к военной службе или годен с незначительными ограничениями по состоянию здоровья и пройти в Минобороны конкурсный отбор.
При этом новая форма обучения не предусматривает увеличение количества обучающихся, а будет реализовываться в параметрах кадрового заказа на подготовку солдат и сержантов запаса, отмечается в пояснительной записке.
Устанавливаются сроки и порядок приведения к военной присяге граждан, обучающихся в учебных военных центрах, на военных кафедрах по программам военной подготовки, сообщается в пояснительной записке.
Также отмечается, что на военные комиссариаты возлагается задача по медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру граждан при заключении с министерством обороны РФ договора об обучении в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования.
25.01.2017
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