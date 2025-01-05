Соглашение о ВТС России и Мозамбика вступило в силу
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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МиГ-21 ВВС Мозамбика
Источник: acig.org
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Мозамбиком, предусматривающее поставки вооружений и военной техники, ремонт продукции военного назначения и другие виды деятельности, вступило в силу, следует из текста соглашения, опубликованного в среду на портале правовой информации.
Документ был подписан сторонами 22 декабря 2015 года в городе Мапуту на русском и португальском языках сроком на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие.
"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мозамбик о военно-техническом сотрудничестве от 22 декабря 2015 года (вступило в силу 23 июня 2016 года)", - говорится в названии документа.
Согласно документу, органами, ответственными за реализацию данного соглашения являются Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и Министерство национальной обороны Мозамбика. Среди направлений сотрудничества двух стран в рамках соглашения заявлены поставки вооружений, их ремонт и модернизация, оказание военно-технической помощи, совместная разработка и производство военной продукции.
25.01.2017
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