ПЛАРБ "Огайо" - самое мощное оружие современности
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Субмарина типа Ohio в надводном положении
Источник: dimoc.mil
В американских СМИ поднялась шумиха, что ПЛАРБ класса "Огайо" являются самым эффективным ответом на китайскую угрозу, пишет китайский источник.
Новая администрация США считает эти лодки наиболее мощным компонентом американской ядерной триады. В настоящее время ВМС США обладают 14 ПЛАРБ этого типа, из которых девять развернуты на Тихом океане, пять в Атлантике. Кроме того, имеются еще четыре лодки этого класса, переоборудованные каждая в носитель 154 КР "Томагавк" (фото).
Сообщается, что в настоящее время ПЛАРБ "Огайо" являются самым разрушительным в мире оружием. Каждая лодка оснащена 24 БРПЛ (224 ядерные боеголовки) с дальностью стрельбы до 11000 км, и способна стереть с лица земли "целиком малые страны". Однако эти ПЛАРБ могут использоваться только как сдерживающий фактор и применяться на случай "конца света". Китай ведет активное военное строительство, например, направляет авианосец "Ляонин" в Японское море, развертывает мобильные МБР DF-41, ведет испытания истребителя нового поколения J-20, вводит в строй новые атомные подлодки, как стратегические, так и многоцелевые. Все это говорит о том, что НОАК хорошо подготовлен для противостояния США в региональных конфликтах, пишет источник.
25.01.2017
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