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Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 21 0
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БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru

По традиции, экипажам кораблей были вручены жареные поросята

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в среду вернулся во Владивосток после дальнего похода в водах Мирового океана, во время которого корабли преодолели более 17 тысяч морских миль и участвовали в международной выставке вооружений Indodefence-2016 в индонезийском порту Танджунгприок и в военно-морском российско-индийском учении Indra Navy 2016 в Бенгальском заливе. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в главную базу Тихоокеанского флота город Владивосток. На торжественном митинге, посвященном встрече отряда боевых кораблей, присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, администрации города Владивостока, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие военных моряков. По традиции, экипажам были вручены жареные поросята. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены грамотами и ведомственными знаками отличия", - сообщил Матвеев.

Он уточнил, что боевые корабли под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняли задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 15 октября 2016 года, за это время они преодолели более 17 тысяч морских миль.

Тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений Indodefence-2016, и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд. В середине декабря 2016 года корабли посетили порт Вишакхапатнам Республики Индия и приняли участие в военно- морском российско-индийском учении Indra Navy 2016 в Бенгальском заливе. В январе 2017 года корабли посетили порты Манила (Филлипины), Пусан "Республика Корея) и Майдзуру (Япония). По завершению визита в порт Майдзуру корабли участвовали в совместном российско-японском военно- морском учении по спасению на море "Сарекс".

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Индонезия
Россия
Таиланд
Филиппины
Южная Корея
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
Компании
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Минoбороны РФ
Проекты
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