Фото БМП на платформе «Армата» с комплексом «Афганит» появились в Сети

В Сети появились первые фотографии российской тяжелой боевой машины пехоты БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».

БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит» Источник: УКБТМ

Изображения бронемашины появились на корпоративном календаре Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, а также в интернет-блоге военного эксперта Алексея Хлопотова. На Параде Победы 2015 года машина была представлена публике с пусковыми установками, прикрытыми заглушками.

«Афганит» способен уничтожать противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранаты и бронебойные подкалиберные снаряды.

Новая БМП станет первой в мире бронемашиной подобного класса, оснащенной комплексом активной защиты.