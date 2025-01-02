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Фото БМП на платформе «Армата» с комплексом «Афганит» появились в Сети

25.01.2017 НТК Звезда 122 0
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В Сети появились первые фотографии российской тяжелой боевой машины пехоты БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».


БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит»
Источник: УКБТМ

Изображения бронемашины появились на корпоративном календаре Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, а также в интернет-блоге военного эксперта Алексея Хлопотова. На Параде Победы 2015 года машина была представлена публике с пусковыми установками, прикрытыми заглушками.

«Афганит» способен уничтожать противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранаты и бронебойные подкалиберные снаряды.

Новая БМП станет первой в мире бронемашиной подобного класса, оснащенной комплексом активной защиты.

23.01.2017
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принадлежат НТК Звезда
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Армата
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Проекты
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