Фото БМП на платформе «Армата» с комплексом «Афганит» появились в Сети
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Новые разработки
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В Сети появились первые фотографии российской тяжелой боевой машины пехоты БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит».
|БМП Т-15 (объект 149) с комплексом активной защиты «Афганит»
|Источник: УКБТМ
Изображения бронемашины появились на корпоративном календаре Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, а также в интернет-блоге военного эксперта Алексея Хлопотова. На Параде Победы 2015 года машина была представлена публике с пусковыми установками, прикрытыми заглушками.
«Афганит» способен уничтожать противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранаты и бронебойные подкалиберные снаряды.
Новая БМП станет первой в мире бронемашиной подобного класса, оснащенной комплексом активной защиты.
23.01.2017
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