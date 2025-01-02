Турецкие ВВС оказались ненадежными



Истребитель F-16 Block 30 ВВС Турции

Источник: defensenews.com Истребитель F-16 Block 30 ВВС ТурцииИсточник: defensenews.com

Поддержка самолетов ВКС РФ может спасти забуксовавшее наступление на северную цитадель джихадистов

Турецкие военно-воздушные силы (ВВС) и авиация возглавляемой США коалиции не справляются с поддержкой наступления на оплот ИГИЛ (запрещена в РФ) на севере Сирии —город Аль-Баб. Из-за недостаточной авиационной поддержки в минувшие выходные боевики выбили турецких военных и их сирийских союзников из стратегически важного населенного пункт Сульфания, не дав им занять восточные подступы к Аль-Бабу. Эксперты считают, что в дальнейшем ключевую роль в освобождении города и всего севера страны может сыграть поддержка ВКС России.

В минувшие выходные боевики ИГИЛ сумели отбить у турецких военных и их союзников населенный пункт Сульфания, расположенный примерно в 6 км от Аль-Баба. Этот городок мешает наступающим подойти к Аль-Бабу с востока и взять его в клещи. Он уже несколько раз переходил из рук в руки. На этот раз в боях за Сульфанию турецкие военные потеряли по меньшей мере пять человек убитыми и девять ранеными. Уничтожено не менее двух танков «Леопард-2».

По данным турецких СМИ, одной из причин новых неудач турок под Аль-Бабом стала недостаточная авиационная поддержка. Официальные отчеты о количестве авиаударов действительно не впечатляют. В понедельник представители турецкого генштаба сообщили, что за сутки авиация уничтожила 14 целей ИГИЛ. В воскресенье данных об успешных ударах не было, а в субботу Анкара отчиталась за 21 разбомбленный объект.

Всему виной чистки, проведенные в турецких ВВС после неудачной попытки переворота 15 июля 2016 года. Офицеры ВВС были одними из наиболее активных участников заговора, боевые вертолеты и самолеты атаковали здание парламента и даже была опасность уничтожения президентского борта. По итогам расследования были уволены или попали в тюрьму по меньшей мере 350 опытных пилотов. В результате на один боевой самолет приходится менее полутора пилотов, что считается очень неблагополучным показателем, особенно для армии, ведущей активные боевые действия.

Спасти ситуацию могли бы союзники. Ранее Анкара вела переговоры о воздушной поддержке с США, которые возглавляют операцию «Несокрушимая решимость» против ИГИЛ в Ираке и Сирии. Формально Турция входит в антиигиловскую коалицию и может рассчитывать на помощь, однако договориться Анкаре и Вашингтону мешают разногласия по курдскому вопросу. США отговаривали Турцию от броска на Аль-Баб, поскольку это чревато серьезным конфликтом с курдами, которые нужны Вашингтону для освобождения столицы самопровозглашенного «халифата» Ракки.

Сначала американцы вообще не хотели что-либо предпринимать, предпочитая действовать в интересах курдских отрядов, продвигающихся к Ракке, а сейчас они просто наносят в день по два-три удара в районе Аль-Баба. Но как показывают турецкие неудачи, этого недостаточно, чтобы сломить сопротивление боевиков.

Поэтому сейчас большие надежды возлагаются на российскую авиацию, которая уже продемонстрировала способность к проведению интенсивных воздушных кампаний. По данным из соцсетей, самолеты российских ВКС сейчас наносят удары к югу от Аль-Баба, по тылам боевиков, чтобы помешать переброске в город подкреплений.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, не исключено, что турки будут брать Аль-Баб совместно с частями сирийской армии и при активной поддержке российской авиации.

Востоковед говорит, что сирийские правительственные войска начали наступление на восток от Алеппо, на районы, контролируемые ИГИЛ, и вполне могут вскоре подойти к Аль-Бабу.

— География авиаударов указывает направление дальнейшего наступления сирийской армии. Не исключено, что Аль-Баб будет освобожден совместными усилиями при активной поддержке российской авиации, — констатировал Труевцев. — На минувшей неделе был проведен эксперимент по совместному нанесению авиаударов, который подтвердил возможность эффективного взаимодействия.

Николай Сурков