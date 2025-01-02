В ФСБ рассказали, что защитит российскую инфраструктуру от кибератак



Удостоверение сотрудника ФСБ

Источник: nnm.me Удостоверение сотрудника ФСБИсточник: nnm.me

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новые законопроекты об информационной безопасности критически важных объектов российской инфраструктуры России помогут надежно защитить их от компьютерных атак, заявил статс-секретарь, замдиректора ФСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Шальков.

Он представил во вторник в Госдуме подготовленный ФСБ пакет законопроектов об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры России.

Эти законопроекты устанавливают организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти, говорится в справке к документу. Правительство РФ в декабре 2016 года внесло этот пакет законопроектов в Думу.

Выступая на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Шальков отметил, что пакет законопроектов разработан ФСБ совместно с министерствами и ведомствами во исполнение решения оперативного совещания Совета Безопасности РФ и по поручению правительства.

"С учетом широчайшего использования интернет-технологий в сфере госуправления и важнейших отраслях экономики, информационные ресурсы с чаще становятся объектами преступных посягательств", - отметил Шальков.

"Как показывает мировой опыт, нанесение ущерба информационной инфраструктуре критически важных объектов может привести к катастрофическим последствиям. Примеров таких множество", - добавил замдиректора ФСБ.

В качестве примера он привел взрывы на объектах в двух провинциях в Иране летом 2016 года, а также о попытках кибератак на российские финансовые учреждения в конце минувшего года.

Шальков напомнил, что ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что в 2016 году было совершено около 70 миллионов преступных посягательств на информационные ресурсы РФ. На вопрос одного из участников заседания Шальков ответил, что большинство компьютерных атак велось из-за рубежа.

"В первую очередь, на безопасность информационной инфраструктуры государства негативно сказывается отсутствие системообразующих нормативных актов в этой сфере. Предлагаемые законопроекты направлены на решение этой проблемы. Они устанавливают организационные права и основы обеспечения безопасности критически важных объектов в отношении компьютерных атак. Для их реализации не потребуется дополнительного выделения денежных средств из бюджета. Во многих государствах есть такие законы, мы что-то из них почерпнули", - сказал Шальков.

Как отметил замглавы ФСБ, новые законопроекты регламентирует информационную сферу проблемы физической защиты критически важных объектов, чтобы обезопасить их, выявляя и блокируя компьютерные атаки.

"В настоящий момент с точки зрения развития средств защиты информации Российская Федерация обладает достаточным потенциалом. Более того, собственники достаточно крупных объектов критической информационной инфраструктуры, в первую очередь относящейся к железнодорожному транспорту, "Газпрома", активно используют средства защиты", - подчеркнул Шальков.

Вместе с тем есть и предприятия, где внимание этому уделяется недостаточно, и на устранение этой проблемы направлены законопроекты, добавил замдиректора ФСБ.