Депутат Госдумы: западным партнерам надо прекратить "грозить дубиной"

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Источник: positime.ru ГосдумаИсточник: positime.ru

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя намерение Германии модернизировать системы ПРО, предложил прекратить "бряцать оружием и грозить дубиной" и подчеркнул, что мира в Европе такими способами не достичь.

Как сообщило ранее агентство Рейтер, Германия близка к принятию решения по замене установленных на ее территории систем противоракетной обороны ближнего радиуса действия НАТО.

"Зачем это делается? Наверняка, в очередной раз побряцать оружием. Наверняка, еще раз погрозить дубиной в адрес РФ. Но, наверное, все-таки бряцать оружием и грозить дубиной соседям надо прекратить. Если хотят, чтобы добрый мир между соседями наступил, надо сесть за стол переговоров, обозначить те проблемы, которые существуют и попытаться их решить. Так, в принципе действует Россия", - сказал РИА Новости Красов.

Он отметил, что Россия - это пример миротворца, "который поступательно, шаг за шагом старается внести новое в безопасность своей страны и обеспечить безопасность на евразийском континенте".

Депутат подчеркнул, что глобальная система ПРО развернута не против иранской ядерной угрозы, а против России. "Это надо признать", - добавил парламентарий. "И нашу обеспокоенность наши западные "партнеры" должны услышать, что бряцанием оружия и угрозами мира в Европе или на евразийском континенте не достичь", - заключил он.