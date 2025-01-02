Проект новой ракеты-носителя среднего класса могут представить в 2017 году
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Новые разработки
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Игорь Комаров
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Разработка ракеты ведется в рамках опытно-конструкторских работ "Феникс"
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект новой российской ракеты-носителя среднего класса может быть представлен в этом году, сказал на Академических чтениях по космонавтике глава Роскосмоса Игорь Комаров.
"Я думаю, что формирование возможно проекта ракеты-носителя среднего класса, который будет и серьезно конкурентен, и также (решит - прим. ТАСС) задачу повышения качества средств введения", - сказал Комаров.
Ранее сообщалось, что разработка ракеты среднего класса ведется в рамках опытно-конструкторских работ "Феникс".
24.01.2017
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